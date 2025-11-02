Patrika LogoSwitch to English

नैनी सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाई, जेल प्रशासन में हड़कंप

प्रयागराज के नैनी में स्थित सेंट्रल जेल में उस समय हड़कंप मच गया, जब उम्रकैद की सजा काट रहे एक बंदी ने पेड़ पर फंदे से झूल कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली।

Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 02, 2025

Prayagraj: प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल परिसर में शनिवार शाम अचानक से अफरा-तफरी मच गई, दरअसल एक सजायाफ्ता कैदी जिसे उम्रकैद की सजा हुई थी उसने बैरक के पास ही पेड़ की डाल से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक कैदी की पहचान कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा निवासी 60 वर्षीय उदय राज लोध के रूप में की गई।

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
जानकारी के मुताबिक, उदय राज को दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जुलाई 2025 में उसे नैनी सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया था, जहां उसे जेल के चक्र संख्या में रखा गया था।

जेल प्रशासन में हड़कंप
शनिवार शाम उसने बैरक के सामने स्थित पेड़ की डाल पर गमछे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। साथी कैदियों ने जब उसे फंदे से लटकता देखा तो तुरंत जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी। आनन-फानन में उदय राज को जेल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Published on:

02 Nov 2025 08:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / नैनी सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाई, जेल प्रशासन में हड़कंप

