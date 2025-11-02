नैनी सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाई, जेल प्रशासन में हड़कंप

Prayagraj: प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल परिसर में शनिवार शाम अचानक से अफरा-तफरी मच गई, दरअसल एक सजायाफ्ता कैदी जिसे उम्रकैद की सजा हुई थी उसने बैरक के पास ही पेड़ की डाल से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक कैदी की पहचान कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा निवासी 60 वर्षीय उदय राज लोध के रूप में की गई।