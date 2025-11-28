माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का कारों के काफिले और धमकी के डायलॉग से भरा वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई

Prayagraj: प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो दो दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्लिप में अबान किसी शादी समारोह में जाने के लिए कारों के काफिले के साथ नजर आ रहा है, और बैकग्राउंड में चल रहा धमकी भरा डायलॉग इसे और अधिक विवादित बना देता है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीडियो कब शूट किया गया, किसने इसे ऑनलाइन अपलोड किया। अबान के इस वीडियो को देखने के बाद लोग उसे भी अपने पिता अतीक की तरह बता रहे हैं। उसका यह वीडियो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वह भी अपने पिता की राह पर ही चलेगा।
वीडियो में डायलॉग ने बढ़ाई हलचल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अबान पहले गाड़ियों के काफिले के साथ जाता हुआ नजर आया। फिर कई लोगों के साथ डिनर करता दिखता है। इसी बीच पूरे वीडियो के बैकग्राउंड में एक तेज़ और उकसाने वाला डायलॉग सुनाई देता है। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी… हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं… तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं।
इसी डायलॉग ने वीडियो को लेकर चर्चाओं और सवालों का दौर तेज कर दिया है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि वीडियो किस समारोह का है और इसे वायरल किसने किया।
माफिया अतीक परिवार पर चल रही कार्रवाई
प्रयागराज के अतीक अहमद के परिवार की बात करें तो उसके तीन बेटे पहले ही गंभीर मामलों में फंस चुके हैं। असद अहमद जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद झांसी जेल में है।
परिवार के चौथे बेटे अहजम और सबसे छोटे अबान पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। इसी बीचअबान के वीडियो ने हलचल मचा दिया।
पुलिस कस्टडी में मारे गए थे अतीक और अशरफ
15 अप्रैल 2023 की रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में ही हत्या कर दी गई थी। वहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है और वह अब भी फरार है। उससे जुड़े कई अन्य आरोपी भी करीब ढाई साल बाद तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर चोट
अधिवक्ता हूं उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई थी। इसके बाद ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, बेटे समेत गैंग के कई लोगों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई इतनी पर ही नहीं रुकी बल्कि अतीक अहमद के प्रयागराज लखनऊ और नोएडा सहित कई शहरों में 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर भी कार्रवाई हुई। इसके बाद भी उसके छोटे बेटे आबान का रौब भरा वीडियो सामने आया।
