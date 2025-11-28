माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का कारों के काफिले और धमकी के डायलॉग से भरा वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई

माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर चोट

अधिवक्ता हूं उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई थी। इसके बाद ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, बेटे समेत गैंग के कई लोगों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई इतनी पर ही नहीं रुकी बल्कि अतीक अहमद के प्रयागराज लखनऊ और नोएडा सहित कई शहरों में 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर भी कार्रवाई हुई। इसके बाद भी उसके छोटे बेटे आबान का रौब भरा वीडियो सामने आया।