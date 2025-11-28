Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का कारों के काफिले और धमकी के डायलॉग से भरा वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई

यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे के एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 28, 2025

Prayagraj: प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो दो दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्लिप में अबान किसी शादी समारोह में जाने के लिए कारों के काफिले के साथ नजर आ रहा है, और बैकग्राउंड में चल रहा धमकी भरा डायलॉग इसे और अधिक विवादित बना देता है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीडियो कब शूट किया गया, किसने इसे ऑनलाइन अपलोड किया। अबान के इस वीडियो को देखने के बाद लोग उसे भी अपने पिता अतीक की तरह बता रहे हैं। उसका यह वीडियो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वह भी अपने पिता की राह पर ही चलेगा।

वीडियो में डायलॉग ने बढ़ाई हलचल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अबान पहले गाड़ियों के काफिले के साथ जाता हुआ नजर आया। फिर कई लोगों के साथ डिनर करता दिखता है। इसी बीच पूरे वीडियो के बैकग्राउंड में एक तेज़ और उकसाने वाला डायलॉग सुनाई देता है। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी… हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं… तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं।

इसी डायलॉग ने वीडियो को लेकर चर्चाओं और सवालों का दौर तेज कर दिया है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि वीडियो किस समारोह का है और इसे वायरल किसने किया।

माफिया अतीक परिवार पर चल रही कार्रवाई
प्रयागराज के अतीक अहमद के परिवार की बात करें तो उसके तीन बेटे पहले ही गंभीर मामलों में फंस चुके हैं। असद अहमद जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद झांसी जेल में है।
परिवार के चौथे बेटे अहजम और सबसे छोटे अबान पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। इसी बीचअबान के वीडियो ने हलचल मचा दिया।

पुलिस कस्टडी में मारे गए थे अतीक और अशरफ
15 अप्रैल 2023 की रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में ही हत्या कर दी गई थी। वहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है और वह अब भी फरार है। उससे जुड़े कई अन्य आरोपी भी करीब ढाई साल बाद तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर चोट
अधिवक्ता हूं उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई थी। इसके बाद ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, बेटे समेत गैंग के कई लोगों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई इतनी पर ही नहीं रुकी बल्कि अतीक अहमद के प्रयागराज लखनऊ और नोएडा सहित कई शहरों में 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर भी कार्रवाई हुई। इसके बाद भी उसके छोटे बेटे आबान का रौब भरा वीडियो सामने आया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 09:38 am

Published on:

28 Nov 2025 09:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का कारों के काफिले और धमकी के डायलॉग से भरा वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, इन चार शहरों के यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा

vande bharat
प्रयागराज

IMD ने जारी की चेतावनी, अगले 48 घंटों में बदल जाएगा यूपी का मौसम

cold wave alert up weather update imd latest news
प्रयागराज

पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, बच्चे ने रोते-रोते कहा- पापा रोज-रोज मम्मी को….

एक शख्स ने गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी
प्रयागराज

प्रयागराज में हवा हुई बेहद जहरीली, झूंसी का AQI 393, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण

प्रयागराज

फाफामऊ पुल पर दर्दनाक हादसा, बरात से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने बाइक सवार जीजा-साले को कुचला

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.