प्रयागराज में हवा हुई बेहद जहरीली, झूंसी का AQI 393, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण

प्रयागराज की हवा दिन-ब-दिन जहरीली होती जा रही है। मंगलवार को शहर का AQI ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण झूंसी में दर्ज हुआ, जहां AQI 393 पहुंच गया यानी बेहद खराब श्रेणी में। दूसरे नंबर पर सिविल लाइंस का इलाका रहा, जहां AQI 281 रहा। वहीं एमएनएनआईटी क्षेत्र में दोपहर से शाम तक AQI करीब 273 दर्ज किया गया।