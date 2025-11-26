Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज में हवा हुई बेहद जहरीली, झूंसी का AQI 393, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण

प्रयागराज की हवा दिन-ब-दिन जहरीली होती जा रही है। मंगलवार को शहर का AQI ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी माना जाता है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 26, 2025

प्रयागराज की हवा दिन-ब-दिन जहरीली होती जा रही है। मंगलवार को शहर का AQI ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण झूंसी में दर्ज हुआ, जहां AQI 393 पहुंच गया यानी बेहद खराब श्रेणी में। दूसरे नंबर पर सिविल लाइंस का इलाका रहा, जहां AQI 281 रहा। वहीं एमएनएनआईटी क्षेत्र में दोपहर से शाम तक AQI करीब 273 दर्ज किया गया।

10 दिनों में एक भी दिन हवा साफ नहीं रही

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विजय कुमार के मुताबिक, जब तक तेज हवा नहीं चलेगी, तब तक प्रदूषण में कमी की उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों का धुआं, सड़कों से उड़ती धूल, खुले में रखी निर्माण सामग्री और कूड़ा जलाने जैसी वजहों से प्रदूषण बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में एक भी दिन हवा साफ नहीं रही।

ब्लड प्रेशर बढ़ने तथा सिर की नसों में खून रुकने जैसी दिक्कतें

शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर दर्द, गले में खराश, खांसी, कफ, सांस की समस्या और वायरल फीवर के मरीज बढ़ गए हैं। कई मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ने तथा सिर की नसों में खून रुकने जैसी दिक्कतें भी सामने आई हैं। डॉक्टर लोगों को ठंड से बचने और प्रदूषित हवा में कम से कम निकलने की सलाह दे रहे हैं।

AQI के मानक:

0-50 : अच्छा

51-100 : संतोषजनक

101-200 : मध्यम

201-300 : खराब

301-400 : बेहद खराब

401 से ऊपर : गंभीर

Published on:

26 Nov 2025 11:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में हवा हुई बेहद जहरीली, झूंसी का AQI 393, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

