प्रयागराज: नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में फौजी के पिता की मौत, जंक्शन पर अफरा-तफरी

बक्सर के रहने वाले बरमेश्वर प्रसाद हृदय रोग से पीड़ित थे। उनके बेटे अर्जुन ने बताया कि पहले उनका इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में शुरू हुआ था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए दिल्ली के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इसी कारण अर्जुन अपनी मां मंजू देवी और पिता को लेकर दानापुर से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बी-4 कोच से दिल्ली रवाना हुए।