प्रयागराज: नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में फौजी के पिता की मौत, जंक्शन पर अफरा-तफरी

प्रयागराज जंक्शन पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। इलाज के लिए दिल्ली ले जाए जा रहे फौजी के पिता की ट्रेन में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और यात्रियों की आंखें भी नम हो उठीं।
बक्सर के रहने वाले बरमेश्वर प्रसाद हृदय रोग से पीड़ित थे। उनके बेटे अर्जुन ने बताया कि पहले उनका इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में शुरू हुआ था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए दिल्ली के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इसी कारण अर्जुन अपनी मां मंजू देवी और पिता को लेकर दानापुर से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बी-4 कोच से दिल्ली रवाना हुए।
बुधवार सुबह 6:20 बजे ट्रेन दानापुर से चली, लेकिन सफर के दौरान ही बरमेश्वर प्रसाद की हालत बिगड़ने लगी। प्रयागराज पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पर पहुंची, जहां शव को उतारा गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हर कोई इस मंजर को देखकर भावुक हो उठा।
परिजनों के मुताबिक, मृतक के बड़े बेटे अनिल सिंह सेना में तैनात हैं और इस समय ड्यूटी पर हैं। घर में इस दुखद खबर के बाद मातम का माहौल छा गया है। सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।