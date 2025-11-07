चिट फंड लेखाकार पर दो स्कूलों से 2 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, वाट्सएप पर दी धमकी

ट्रैप प्रभारी अलाउद्दीन अंसारी की तहरीर के आधार पर शिवकुटी थाने में लेखाकार रागविराग और संविदाकर्मी विजय राज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शुक्रवार को दोनों आरोपितों को एंटी करप्शन कोर्ट, वाराणसी में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, फतेहपुर के बिंदकी स्थित ज्ञान भारती मूलादेवी एमएस जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक रतीपाल सिंह हैं। इस स्कूल का संचालन श्री ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी के तहत होता है। इसी कमेटी के अंतर्गत श्रीभैरव नाथ जूनियर हाईस्कूल नरैनी, फतेहपुर भी चलता है।