कॉलेजों की दूसरी कटऑफ जारी, कल से होंगे दाखिले

सीएमपी डिग्री कॉलेज में बीए प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 350 और एसटी वर्ग का 150 अंक तय किया गया है। बीकॉम में अनारक्षित का 370 और एसटी का 150 अंक, बीएससी बायो में अनारक्षित का 450 और एसटी का 300 अंक, बीएससी मैथ्स में अनारक्षित का 370 और एसटी का 60 अंक निर्धारित है। बीसीए में अनारक्षित का 377 और एसटी का 50 अंक, बीसीए-एमसीए) में अनारक्षित का 329 अंक और एसटी सभी पात्र, वहीं बीएएलएलबी में अनारक्षित का 490 और एसटी का 185 अंक है।