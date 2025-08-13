कॉलेजों की दूसरी कटऑफ जारी, कल से होंगे दाखिले

प्रयागराज के सीएमपी डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने मंगलवार को स्नातक प्रवेश के लिए दूसरी कटऑफ सूची जारी कर दी। इस सूची के तहत दाखिला 13 अगस्त को होगा।
सीएमपी डिग्री कॉलेज में बीए प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 350 और एसटी वर्ग का 150 अंक तय किया गया है। बीकॉम में अनारक्षित का 370 और एसटी का 150 अंक, बीएससी बायो में अनारक्षित का 450 और एसटी का 300 अंक, बीएससी मैथ्स में अनारक्षित का 370 और एसटी का 60 अंक निर्धारित है। बीसीए में अनारक्षित का 377 और एसटी का 50 अंक, बीसीए-एमसीए) में अनारक्षित का 329 अंक और एसटी सभी पात्र, वहीं बीएएलएलबी में अनारक्षित का 490 और एसटी का 185 अंक है।
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में बीकॉम के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 250, बीए के लिए 150 और बीएससी के लिए 250 अंक रखा गया है। बीएससी, बीए और बीकॉम के छात्र-छात्राओं को कीडगंज परिसर और छात्राओं को जीरो रोड परिसर में सुबह 9 से 11 बजे के बीच रिपोर्ट करनी होगी। प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी।
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में बीए के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 340 अंक और एसटी सभी पात्र हैं। बीएलएलबी में अनारक्षित का 468, एससी का 320 अंक और एसटी सभी पात्र, बीकॉम में अनारक्षित का 400 और एसटी सभी पात्र, बीएससी मैथ्स में अनारक्षित का 350 और एसटी सभी पात्र, जबकि बीएससी बायो में अनारक्षित का 420 अंक और एसटी सभी पात्र रखे गए हैं।