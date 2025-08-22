प्रयागराज एक्सप्रेस में GRP सिपाही की शर्मनाक करतूत, वीडियो वायरल होने पर निलंबित

दिल्ली से प्रयागराज आ रही प्रयागराज एक्सप्रेस में 14 अगस्त की रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात जीआरपी सिपाही आशीष गुप्ता पर महिला यात्री से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब घटना का 51 सेकेंड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में सिपाही युवती से हाथ जोड़कर माफी मांगता और नौकरी बचाने की गुहार लगाता नजर आ रहा है।