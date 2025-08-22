प्रयागराज एक्सप्रेस में GRP सिपाही की शर्मनाक करतूत, वीडियो वायरल होने पर निलंबित

दिल्ली से प्रयागराज आ रही प्रयागराज एक्सप्रेस में 14 अगस्त की रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात जीआरपी सिपाही आशीष गुप्ता पर महिला यात्री से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब घटना का 51 सेकेंड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में सिपाही युवती से हाथ जोड़कर माफी मांगता और नौकरी बचाने की गुहार लगाता नजर आ रहा है।
जानकारी के मुताबिक, युवती अपनी आरक्षित सीट पर सो रही थी। तभी देर रात सिपाही आशीष वहां पहुंचा और उसने गलत हरकत की। युवती के जागते ही उसने चिल्लाकर विरोध किया और मोबाइल पर पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। यात्रियों के जागने पर सिपाही डर गया और रोते हुए बार-बार माफी मांगने लगा।
महिला यात्री ने तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी। यह वीडियो व्हाट्सऐप, फेसबुक और एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सिपाही की हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं और उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस घटना से जीआरपी की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।