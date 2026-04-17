खेत में थे माता-पिता, घर में लगी गई आग, जिंदा जल गई 5 साल की मासूम

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के गांव वाले भागते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जब आग बुझी तो छप्पर के अंदर सोना की झुलसी हुई लाश पड़ी मिली। इस हादसे में परिवार का सारा सामान, बर्तन, कपड़े और जरूरी चीजें जलकर खाक हो गईं। छप्पर में बंधी हुई दो बकरियां भी जलकर मर गईं। एक भैंस आग से झुलस गई। माता-पिता जब खेत से लौटे और इस घटना की खबर सुनी तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वे अपने बच्ची की लाश देखकर बेहाल हो गए।