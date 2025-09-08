संपत्ति विवाद में पिता ने की बेटे की हत्या, प्रयागराज में वारदात से सनसनी

कर्ज और जमीन विवाद बना वजह

सोरांव थाना क्षेत्र के अहिबीपुर गांव का रहने वाला संतलाल उर्फ बहराइच खेती-किसानी करता है। बताया जा रहा है कि उसने बेटी की शादी के लिए किसी परिचित से कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी। लेकिन जब जमीन का दाखिल-खारिज कराने की बारी आई तो उसका बेटा विनोद इसमें आपत्ति करने लगा। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा था।