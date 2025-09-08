Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

संपत्ति विवाद में पिता ने की बेटे की हत्या, प्रयागराज में वारदात से सनसनी

यूपी के प्रयागराज में दहला देने वाली घटना हुई। जहां पिता और पुत्र के बीच हुए सम्पत्ति के विवाद में बाप ने बेटे की हत्या कर दी, और फरार हो गया।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 08, 2025

Prayagraj Murder: प्रयागराज जिले के गंगापार इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने ही अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात की जानकारी होते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

कर्ज और जमीन विवाद बना वजह
सोरांव थाना क्षेत्र के अहिबीपुर गांव का रहने वाला संतलाल उर्फ बहराइच खेती-किसानी करता है। बताया जा रहा है कि उसने बेटी की शादी के लिए किसी परिचित से कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी। लेकिन जब जमीन का दाखिल-खारिज कराने की बारी आई तो उसका बेटा विनोद इसमें आपत्ति करने लगा। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा था।

रविवार रात हुआ खूनी संघर्ष
गांव वालों के मुताबिक रविवार देर रात दोनों के बीच फिर से इसी मुद्दे पर कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए संतलाल ने कुल्हाड़ी उठा ली और बेटे विनोद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से विनोद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

गांव में दहशत, पुलिस जांच में जुटी
बाप द्वारा बेटे की हत्या की खबर फैलते ही गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं, आरोपी पिता की तलाश की जा रही है।

Published on:

08 Sept 2025 11:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / संपत्ति विवाद में पिता ने की बेटे की हत्या, प्रयागराज में वारदात से सनसनी

