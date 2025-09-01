गंगा-यमुना में पानी घटा, शरणालय खाली, प्रभावित इलाकों में सफाई करने की उठी मांग

इस बाढ़ से 31 मोहल्ले और 62 गांव प्रभावित हुए थे। निचले इलाकों में नाव तक चलानी पड़ी थी। राहत के लिए प्रशासन ने छह शरणालय खोले थे, जिनमें करीब 2605 लोग पहुंचे थे। पानी घटने के बाद लोग शनिवार से ही घर लौटने लगे और रविवार तक सभी शरणालय बंद कर दिए गए। सबसे अंत में कैंट मैरिज हाल सदर बाजार कैंट शरणालय बंद हुआ। एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि सभी शरणालय छह दिन तक संचालित हुए और अब लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डी.एन. शुक्ला ने कहा कि आने वाले एक-दो दिन में जलस्तर और घटेगा। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित इलाकों में सफाई कराने की है, ताकि लोग सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।