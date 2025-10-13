मिट्टी में छिपा हुनर देख कौशांबी डीएम हुए प्रभावित, सड़क किनारे काम कर रहीं बच्चियों का स्कूल में होगा दाखिला

बच्चियों को मेहनत करते देख डीएम चुप रह गए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर बच्चियों के पास गए। बच्चियों के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में हुनर की चमक थी। डीएम ने उनसे प्यार से बात की और पूछा कि वे स्कूल क्यों नहीं जातीं। एक बच्ची ने जवाब दिया, “पढ़ाई अच्छी लगती है, लेकिन घर का काम करना पड़ता है। अगर स्कूल जाएंगे तो बर्तन कौन बनाएगा?”