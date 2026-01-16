प्रयागराज माघ मेला: दो दिनों में तीसरी बार लगी आग, टेंट जलकर राख, एक युवक झुलसा

कैंप से जुड़े लोगों ने बताया कि घटना के समय अधिकांश लोग सो रहे थे। आसपास मौजूद लोगों ने जब आग देखी तो शोर मचाया। झुलसे युवक को किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं, पास के अन्य कैंपों में ठहरे कल्पवासियों ने भी डरावना मंजर बयान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़े जाने पर उनकी नींद खुली और बाहर निकलने पर आग की तेज रोशनी और लपटें दिखाई दे रही थीं। समय रहते बाहर निकल जाने से कई लोगों की जान बच गई। लेकिन आग ने कैंप में रखा सारा सामान जलाकर नष्ट कर दिया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ती जा रही है।