प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, किशोरी शिविर के दो टेंट जलकर राख

गौरतलब है कि माघ मेले के दूसरे ही दिन भी आग की बड़ी घटना सामने आई थी। बुधवार शाम सेक्टर-4 के लोअर मार्ग पर स्थित ब्रह्माश्रम शिविर में अचानक आग लग गई थी। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते दो बड़े शिविर इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 10 से ज्यादा टेंट जल गए थे, जबकि कल्पवासियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी।