प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, किशोरी शिविर के दो टेंट जलकर राख

माघ मेले में फिर लगी आग, PC- X
प्रयागराज : माघ मेले में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर माघ मेले के सेक्टर-6 स्थित किशोरी शिविर में आग लग गई, जिसमें दो टेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर फायर कर्मियों के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया।
गौरतलब है कि माघ मेले के दूसरे ही दिन भी आग की बड़ी घटना सामने आई थी। बुधवार शाम सेक्टर-4 के लोअर मार्ग पर स्थित ब्रह्माश्रम शिविर में अचानक आग लग गई थी। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते दो बड़े शिविर इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 10 से ज्यादा टेंट जल गए थे, जबकि कल्पवासियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी।
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। फायर ब्रिगेड की टीमों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, ताकि आग और न फैल सके।
इससे पहले मंगलवार शाम नारायण शुक्ला धाम शिविर में भी आग लग चुकी है। उस घटना में 15 टेंट और करीब 20 दुकानें जलकर राख हो गई थीं, जबकि एक कल्पवासी झुलस गया था।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग