मौनी अमावस्या पर संगम तट पर हंगामा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोकने पर तीखी नोकझोंक

वहीं, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने ANI को बताया, “स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यहां सुबह लगभग 9 बजे आए, उस स्थान पर जो कल (शनिवार) से सुरक्षा कारणों से बंद था। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने पुलिस के साथ झड़प की। उन्होंने बैरिकेड भी तोड़ दिए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। जब उन्हें बताया गया कि वे परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने रथ और अनुयायियों के साथ लगभग तीन घंटे तक वापसी मार्ग अवरुद्ध रखा। इससे यहां अफरा-तफरी मच गई। उनके अनुयायियों ने अफरा-तफरी फैलाने के लिए बच्चों का ढाल के रूप में इस्तेमाल किया”।