उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश? लूटने के लिए लोगों की हुई भीड़ जमा; देखिए हैरान करने वाला वीडियो

उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश? पत्रिका फाइल फोटो।
Monkey throws 500 rupee notes video viral in Prayagraj: प्रयागराज के सोरांव तहसील क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बंदर पेड़ पर चढ़कर 500-500 के नोट लुटाने लगा। नोट गिरते ही लोग इधर-उधर दौड़ पड़े और जो हाथ लगा, बटोरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पैसे कहां से आ रहे हैं। कुछ ही देर में दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पैसों की बारिश हो रही हो।
दरअसल, एक युवक जमीन की रजिस्ट्री के काम से तहसील पहुंचा था। उसने अपनी बाइक आजाद सभागार के सामने खड़ी की और डिग्गी में पैसों से भरा बैग रख दिया। इतने में एक चालाक बंदर वहां आ पहुंचा। उसने बड़ी सफाई से डिग्गी खोली, उसमें रखे सामान को खंगाला और बैग निकालकर भाग खड़ा हुआ।
बैग लेकर बंदर पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। जब लोगों ने शोर मचाया तो वह और ऊपर चढ़ गया। उसने पॉलिथीन से पैसों की गड्डी निकाली, रबर बैंड तोड़ा और हवा में नोट लुटाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते नीचे 500-500 के नोटों की बारिश होने लगी। मौके पर मौजूद लोग नोट बटोरने के लिए टूट पड़े।
घटना देखकर युवक हैरान रह गया। उसने बंदर को डराने की तमाम कोशिशें कीं। शोर मचाया, ईंट-पत्थर फेंके, लेकिन बंदर टस से मस नहीं हुआ। उल्टा वह नोटों को और तेजी से हवा में उछालने लगा। युवक की आंखों के सामने उसकी मेहनत की कमाई उड़ रही थी और आसपास के लोग उसे बटोर रहे थे।
पास खड़े एक शख्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे बंदर पेड़ पर बैठा पैसे उड़ा रहा है और नीचे लोग उन्हें लूटने में व्यस्त हैं। हालांकि, बाद में स्थानीय लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए जो भी पैसे बटोरे, उन्हें युवक को लौटा दिया। इससे युवक ने राहत की सांस ली, हालांकि उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की।
यह पूरी घटना भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन इसने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। किसी भी तहसील या सार्वजनिक स्थल पर बंदरों की बढ़ती संख्या अब खतरे का संकेत बन रही है। प्रयागराज प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया है।
