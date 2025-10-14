उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश? लूटने के लिए लोगों की हुई भीड़ जमा; देखिए हैरान करने वाला वीडियो

Monkey throws 500 rupee notes video viral in Prayagraj: प्रयागराज के सोरांव तहसील क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बंदर पेड़ पर चढ़कर 500-500 के नोट लुटाने लगा। नोट गिरते ही लोग इधर-उधर दौड़ पड़े और जो हाथ लगा, बटोरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पैसे कहां से आ रहे हैं। कुछ ही देर में दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पैसों की बारिश हो रही हो।