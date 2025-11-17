छात्रा हत्याकांड में मिला बड़ा सुराग, स्कूल बैग से मिला शीशा, सिंदूर.. इंस्टाग्राम पर मिला ये चैट

लखरावां गांव में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस को कई नए और अहम सुराग मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ कि छात्रा अपने घर के वाई-फाई से मोबाइल कनेक्ट कर इंस्टाग्राम चलाती थी और एक युवक से नियमित चैटिंग करती थी। परिजनों ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की निजी डिटेल्स खंगालीं तो पाया कि आईडी एक अज्ञात युवक के नाम पर बनाई गई थी। इसके साथ ही छात्रा के मोबाइल में दो ऐसे संदिग्ध नंबर मिले जो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं थे। यही दोनों नंबर उस युवक से जुड़े होने की आशंका है, जिन्हें अब पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया है।