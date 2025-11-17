छात्रा हत्याकांड में मिला बड़ा सुराग, स्कूल बैग से मिला शीशा, सिंदूर.. इंस्टाग्राम पर मिला ये चैट

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- मेटा AI
लखरावां गांव में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच के दौरान छात्रा के स्कूल बैग से कॉपी-किताबों के साथ एक छोटा शीशा और सिंदूर की डिबिया बरामद हुई। इसके अलावा उसके इंस्टाग्राम चैट में I Love You का मैसेज भी मिला। इन सुरागों के आधार पर पुलिस को शक है कि मामला प्रेम-प्रसंग और धोखे से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल जांच तेजी से जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।
लखरावां गांव में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस को कई नए और अहम सुराग मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ कि छात्रा अपने घर के वाई-फाई से मोबाइल कनेक्ट कर इंस्टाग्राम चलाती थी और एक युवक से नियमित चैटिंग करती थी। परिजनों ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की निजी डिटेल्स खंगालीं तो पाया कि आईडी एक अज्ञात युवक के नाम पर बनाई गई थी। इसके साथ ही छात्रा के मोबाइल में दो ऐसे संदिग्ध नंबर मिले जो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं थे। यही दोनों नंबर उस युवक से जुड़े होने की आशंका है, जिन्हें अब पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया है।
शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसके सैन्यकर्मी फूफा जब कटरा स्थित स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वह सुबह स्कूल पहुंची ही नहीं थी। सहेलियों और रिश्तेदारों से पूछताछ में भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में कई लोग शामिल हो सकते हैं।
FIR दर्ज होने के बाद कैंट पुलिस ने तलाश शुरू की। अगले दिन थरवई क्षेत्र में कानपुर–वाराणसी हाईवे के पास छात्रा का स्कूल बैग मिला। आसपास तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में करीब एक किलोमीटर दूर लखरावां गांव में जमीन में दबा उसका शव शनिवार दोपहर 12:30 बजे बरामद हुआ।
सैन्यकर्मी फूफा ने बताया कि छात्रा मूलरूप से सोरांव थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। पिता मुंबई में वाहन चालक हैं। वह तीन बहनों में मझली और एक भाई भी है। पत्नी की तबीयत खराब रहने के कारण भतीजी पिछले तीन साल से उनके घर रहकर पढ़ाई कर रही थी।
पुलिस ने कैंट क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक कैमरे में छात्रा 10 नवंबर की सुबह 8:45 बजे ई-रिक्शा से कटरा की ओर जाती दिखाई दी।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग