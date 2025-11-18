Prayagraj: कब्जा हटाने गए नायब तहसीलदार पर हमला, पत्थरबाज़ी में फूटा सिर, झोपड़ी भी फूंकी

Prayagraj: यूपी के प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र स्थित करनाईपुर गांव में सोमवार शाम जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला पर अचानक पत्थरबाज़ी शुरू हो गई, जिसमें उनका सिर फट गया। हालात बिगड़ते देख टीम को मौके से पीछे हटना पड़ा। पथराव के बीच आगजनी भी हुई और तीन झोपड़ियां जलकर राख हो गईं।
पुलिस ने इस हमले के मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।
जमीन की कीमत और पुराना विवाद
एसीपी बहरिया विवेक यादव के अनुसार, करनाईपुर गांव की करीब 9.5 बीघा जमीन, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है, लंबे समय से विवाद का केंद्र है।
इस जमीन पर राजेंद्र कुमार शर्मा का पैतृक मकान है। दस्तावेज़ बताते हैं कि यह जमीन राजेंद्र के दादा श्याम लाल को 1980 में पट्टे पर मिली थी। समय के साथ यह संपत्ति परिवार के 8 सदस्यों में बाँटी गई।
2018 में श्याम लाल ने अपने हिस्से की 9 बिस्वा जमीन जुबैर को बेच दी, लेकिन जमीन का कब्जा अभी भी राजेंद्र के पास ही था। यही कब्जेदारी दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव की वजह बनी रही। मामला अंततः एसडीएम कोर्ट तक पहुंचा।
प्रशासन की कार्रवाई और बवाल
एसडीएम जूही प्रसाद ने मामले की सुनवाई के बाद नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला को आदेश दिया कि अवैध कब्जा हटाकर जमीन का वास्तविक कब्जा जुबैर को सौंपा जाए।
आदेश के पालन में सोमवार शाम करीब 5 बजे राजस्व टीम पुलिस बल के साथ करनाईपुर पहुंची। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, ग्रामीण भड़क उठे और मौके पर माहौल हिंसक हो गया।
