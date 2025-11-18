Prayagraj: कब्जा हटाने गए नायब तहसीलदार पर हमला, पत्थरबाज़ी में फूटा सिर, झोपड़ी भी फूंकी

Prayagraj: यूपी के प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र स्थित करनाईपुर गांव में सोमवार शाम जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला पर अचानक पत्थरबाज़ी शुरू हो गई, जिसमें उनका सिर फट गया। हालात बिगड़ते देख टीम को मौके से पीछे हटना पड़ा। पथराव के बीच आगजनी भी हुई और तीन झोपड़ियां जलकर राख हो गईं।

पुलिस ने इस हमले के मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।