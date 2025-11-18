Prayagraj News: सिंचाई विभाग का ड्राफ्टमैन 11 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

फर्म संचालक मोहम्मद रिज़वान ने 17 नवंबर को एसपी विजिलेंस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी फर्म 'मोहम्मद गुफरान कंस्ट्रक्शन' के नाम से रजिस्टर्ड है। 11 नवंबर को टेंडर जारी होने पर उनकी फर्म को सोरांव रजवाहा का काम सबसे कम रेट (लोएस्ट बिड) पर स्वीकृत हुआ था।