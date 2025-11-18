Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

Prayagraj News: सिंचाई विभाग का ड्राफ्टमैन 11 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस टीम ने सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार को 11 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ड्राफ्टमैन पर शिकायतकर्ता से अनुबंध पत्र जारी करने के बदले एक प्रतिशत कमीशन की मांग का आरोप है।

प्रयागराज

image

Abhishek Singh

Nov 18, 2025

Prayagraj news

Prayagraj news, Pc: Police

Prayagraj News: प्रयागराज में विजिलेंस टीम ने सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार को 11 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ड्राफ्टमैन पर शिकायतकर्ता से अनुबंध पत्र जारी करने के बदले एक प्रतिशत कमीशन की मांग का आरोप है।

फर्म संचालक मोहम्मद रिज़वान ने 17 नवंबर को एसपी विजिलेंस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी फर्म 'मोहम्मद गुफरान कंस्ट्रक्शन' के नाम से रजिस्टर्ड है। 11 नवंबर को टेंडर जारी होने पर उनकी फर्म को सोरांव रजवाहा का काम सबसे कम रेट (लोएस्ट बिड) पर स्वीकृत हुआ था।

बगैर पैसा दिए ड्राप्ट देने से किया था इंकार

आरोप है कि काम आवंटित होने के बाद ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार ने अनुबंध पत्र देने के लिए 1% यानी 11,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने ट्रैप प्लान तैयार किया और आरोपी को नकदी लेते हुए पकड़ लिया।

विजिलेंस टीम ने कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

18 Nov 2025 09:08 pm

Prayagraj News: सिंचाई विभाग का ड्राफ्टमैन 11 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

