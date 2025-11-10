Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट, स्टेशन और बस अड्डों पर सख्त जांच, बम स्क्वाड की तैनाती

दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रयागराज में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 10, 2025

दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित

दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित

दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रयागराज में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार जांच अभियान में जुटी हैं।

प्रयागराज पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने आपात बैठक बुलाई

धमाके की खबर मिलते ही प्रयागराज पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने आपात बैठक बुलाई। सोमवार सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए। प्लेटफॉर्म नंबर एक से आठ तक हर कोने पर पुलिसकर्मी निगरानी रख रहे हैं। बम स्क्वाड ट्रेन के डिब्बों में जाकर संदिग्ध सामान की तलाश कर रहा है। यात्रियों के बैग स्कैनर से गुजरवाए जा रहे हैं और हर व्यक्ति की पूरी जांच की जा रही है।

ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ जारी

सिविल लाइंस और जीरो रोड बस अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीमें बसों के अंदर और बाहर हर सीट और कोने की जांच कर रही हैं। हर आने-जाने वाली बस को रोका जा रहा है, ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई संदिग्ध यात्री या सामान बस में न चढ़ने पाए।

सीसीटीवी फुटेज की जांच लगातार

सिर्फ स्टेशन और बस अड्डे ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संगम घाट, हनुमान मंदिर और मुख्य बाजारों में पुलिस की पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच लगातार की जा रही है। एंटी-सैबोटाज टीम प्लेटफॉर्म और ट्रैक के नीचे भी निरीक्षण कर रही है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है, जिससे राहत की बात कही जा रही है।

48 घंटे तक रहेगा अलर्ट मोड

अधिकारियों के मुताबिक प्रयागराज में यह हाई अलर्ट अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में सख्त चेकिंग की जा रही है। बिना वैध आईडी के किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही। अधिकारियों ने कहा, “आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, इसलिए प्रयागराज में भी हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है।”




10 Nov 2025 11:20 pm

