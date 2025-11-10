दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट, स्टेशन और बस अड्डों पर सख्त जांच, बम स्क्वाड की तैनाती

सिर्फ स्टेशन और बस अड्डे ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संगम घाट, हनुमान मंदिर और मुख्य बाजारों में पुलिस की पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच लगातार की जा रही है। एंटी-सैबोटाज टीम प्लेटफॉर्म और ट्रैक के नीचे भी निरीक्षण कर रही है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है, जिससे राहत की बात कही जा रही है।