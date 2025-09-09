IGRS रैकिंग में फिर 75वें स्थान पर रहा प्रयागराज, डीएम ने कहा अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Prayagraj: प्रयागराज जिले की आईजीआरएस रैंकिंग एक बार फिर चिंता का कारण बन गई है। शिकायतों के निस्तारण में जिले को सितंबर माह की रैंकिंग में 75वां स्थान मिला है, जो सबसे आखिरी पायदान है। इससे पहले लगातार तीन महीनों तक प्रयागराज 75वें स्थान पर ही रहा था। अगस्त में मामूली सुधार हुआ और जिला 74वें स्थान पर पहुंचा, लेकिन सितंबर में स्थिति फिर बिगड़ गई।
डीएम ने जताई नाराजगी
लगातार गिरती रैंकिंग पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि शिकायतों के निस्तारण को गंभीरता से न लेने की वजह से जिला लगातार पिछड़ रहा है। कई विभाग ऐसे हैं, जहां शिकायतों पर फीडबैक तक नहीं लिया जा रहा है।
बैठक में दी गई चेतावनी
स्थिति सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने एडीएम और एसडीएम के साथ विशेष बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग समयबद्ध तरीके से शिकायतों का समाधान करें और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेना सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आने वाले महीनों में रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लगातार फिसलती रैंकिंग ने जिले की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले महीने में प्रयागराज अपनी स्थिति सुधार पाएगा।