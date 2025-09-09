IGRS रैकिंग में फिर 75वें स्थान पर रहा प्रयागराज, डीएम ने कहा अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Prayagraj: प्रयागराज जिले की आईजीआरएस रैंकिंग एक बार फिर चिंता का कारण बन गई है। शिकायतों के निस्तारण में जिले को सितंबर माह की रैंकिंग में 75वां स्थान मिला है, जो सबसे आखिरी पायदान है। इससे पहले लगातार तीन महीनों तक प्रयागराज 75वें स्थान पर ही रहा था। अगस्त में मामूली सुधार हुआ और जिला 74वें स्थान पर पहुंचा, लेकिन सितंबर में स्थिति फिर बिगड़ गई।