प्रयागराज मंडल में रेलवे का विशेष चेकिंग अभियान, 77 यात्रियों पर हजारों जुर्माना

अभियान के दौरान ताप्ती एक्सप्रेस, बरौनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में जांच की गई। चेकिंग टीम ने यात्रियों के टिकटों की जांच के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद विक्रेताओं की गतिविधियों पर भी नजर रखी। जांच में 77 यात्रियों से अनियमित यात्रा और गंदगी फैलाने के लिए कुल 42,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया।