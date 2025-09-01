प्रयागराज मंडल में रेलवे का विशेष चेकिंग अभियान, 77 यात्रियों पर हजारों जुर्माना

Prayagraj Railway: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने शनिवार को छिवकी-मानिकपुर रेलखंड पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। मंडल रेल प्रबंधक राजनीश अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ला के नेतृत्व में की गई।
ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी
अभियान के दौरान ताप्ती एक्सप्रेस, बरौनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में जांच की गई। चेकिंग टीम ने यात्रियों के टिकटों की जांच के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद विक्रेताओं की गतिविधियों पर भी नजर रखी। जांच में 77 यात्रियों से अनियमित यात्रा और गंदगी फैलाने के लिए कुल 42,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
जनता एक्सप्रेस में खिलौने और मोबाइल एक्सेसरीज बेचते दो युवकों को पकड़कर रेलवे सुरक्षा बल शंकरगढ़ को सौंपा गया।
सफाई और यात्री सुविधाओं पर भी ध्यान
टीम ने ट्रेनों के पैंट्रीकार और कोच की सफाई, खाने की गुणवत्ता और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया।
यात्रियों से सीधा फीडबैक लिया गया।
विक्रेताओं को साफ-सफाई और सामान की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
डभौरा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की स्थिति का भी जायजा लिया गया।
अभियान आगे भी जारी रहेगा
प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की जांच आगे भी की जाती रहेगी। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे वैध टिकट से यात्रा करें और रेल परिसर की स्वच्छता बनाए रखें।