प्रयागराज में पांचवी बार बना दुर्लभ संयोग, लेटे हनुमान जी को गंगा ने कराया स्नान

Prayagraj: प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और बाढ़ का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। इसी बीच संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिला। मां गंगा और मां यमुना ने इस साल पांचवीं बार बजरंगबली का जलाभिषेक किया है। जिसे बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है।