भरे-पूरे परिवार के बीच बुजुर्ग ने अस्पताल में अकेले ही ली जिंदगी की अंतिम सांस , बच्चों ने कहा- हमसे कोई…

ऊंचवा गढ़ी निवासी ज्ञान प्रकाश 15 अगस्त को सांस लेने में दिक्कत और बुखार होने के कारण अस्पताल गए। पास में उनका CGHS कार्ड था, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान उनके परिवार के नंबर दिए गए थे, लेकिन जब अस्पताल ने फोन किया तो बेटे-बेटियों ने कोई मदद नहीं की। पुलिस टीम ने घर के सदस्यों से संपर्क किया, मगर कोई बुजुर्ग के पास नहीं आया। मंगलवार को उनका निधन हुआ। जब अस्पताल ने परिवार को सूचित किया, तो जवाब मिला कि “जिसने भर्ती कराया है वही आए।”