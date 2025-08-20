Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

भरे-पूरे परिवार के बीच बुजुर्ग ने अस्पताल में अकेले ही ली जिंदगी की अंतिम सांस , बच्चों ने कहा- हमसे कोई…

प्रयागराज में दो शादियों और दोनों परिवारों से भरे जीवन के बावजूद 83 साल के बुजुर्ग ज्ञान प्रकाश को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अकेलापन सहना पड़ा।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 20, 2025

बीडीसी ने पत्नी को फावड़े से किया घायल

प्रयागराज में दो शादियों और दोनों परिवारों से भरे जीवन के बावजूद 83 साल के बुजुर्ग ज्ञान प्रकाश को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अकेलापन सहना पड़ा। बीमार होने पर उन्होंने खुद राजापुर स्थित आशा अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया, लेकिन परिवार के सदस्यों ने उनका साथ नहीं दिया।

अस्पताल प्रशासन ने जब बच्चों को फोन करके उनके पिता की स्थिति की जानकारी देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, “हमसे कोई मतलब नहीं है।” मंगलवार दोपहर ज्ञान प्रकाश की मौत हो गई। शव सुपुर्दगी के लिए एक बेटा तब ही आया जब पुलिस ने फटकार लगाई। शव करीब तीन घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा।

अस्पताल में खुद पहुंचे बुजुर्ग

ऊंचवा गढ़ी निवासी ज्ञान प्रकाश 15 अगस्त को सांस लेने में दिक्कत और बुखार होने के कारण अस्पताल गए। पास में उनका CGHS कार्ड था, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान उनके परिवार के नंबर दिए गए थे, लेकिन जब अस्पताल ने फोन किया तो बेटे-बेटियों ने कोई मदद नहीं की। पुलिस टीम ने घर के सदस्यों से संपर्क किया, मगर कोई बुजुर्ग के पास नहीं आया। मंगलवार को उनका निधन हुआ। जब अस्पताल ने परिवार को सूचित किया, तो जवाब मिला कि “जिसने भर्ती कराया है वही आए।”

जीवन परिचय और परिवार

ज्ञान प्रकाश वायु सेना स्टेशन बमरौली में कमांडेंट के पर्सनल असिस्टेंट थे। उन्होंने दो शादियां कीं। पहली पत्नी से पांच बेटे थे, जिनमें दो की मौत हो चुकी है। दूसरी पत्नी से एक बेटी और बेटा हैं। बेटा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है और बेटी की शादी हाल ही में हुई थी।

परिवार से बना ली थी दूरी

डॉ. शालिनी, उनकी पौत्री, ने बताया कि बाबा ने धीरे-धीरे पहली पत्नी के परिवार से संबंध कम कर लिए थे। परिवार के बेरुखे रवैये के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने पूरी कोशिश की और पुलिस की मदद से शव सुपुर्दगी में दिया गया। डॉ. सुजीत कुमार सिंह, निदेशक आशा अस्पताल ने कहा कि मरीज के प्रति अस्पताल ने हर संभव सहायता दी और परिवार को समय-समय पर जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 12:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / भरे-पूरे परिवार के बीच बुजुर्ग ने अस्पताल में अकेले ही ली जिंदगी की अंतिम सांस , बच्चों ने कहा- हमसे कोई…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.