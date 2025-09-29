प्रयागराज में बदले गए SDM और तहसीलदार, जिले की व्यवस्था सुधारने पर डीएम का जोर

Prayagraj: प्रयागराज जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने एवं शासन की योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा व्यापक काम किया जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से डीएम मनीष कुमार वर्मा स्वयं सुबह 9:00 से रात की 11:00 तक काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारियों को भी उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम में ढिलाई करने वाले कई अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने पूर्व में वेतन रोकने और कारण बताओं नोटिस की भी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी प्रयागराज के कार्यों से स्पष्ट है कि हर हाल में जिले की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना ही है, फिर उसके लिए चाहे जितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े।