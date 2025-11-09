ट्रेन से गांजा लेकर जा रहे थे तस्कर, आरपीएफ ने प्रयागराज जंक्शन पर पकड़ा

Prayagraj: यह मामला ट्रेन नंबर 15658 का है, जिसमें शनिवार को तस्कर गांजा लेकर सफर कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर आरपीएफ-जीआरपी ने प्रयागराज जंक्शन पर सघन घेराबंदी की। सूचना मिली थी कि ट्रेन के कोच नंबर A-2 में दो खाकी रंग के बैग रखे हैं। जिसमें नशे का सामान है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची, इंस्पेक्टर अमित मीना के निर्देशन में उपनिरीक्षक गौरव और जीआरपी के उपनिरीक्षक अरविंद कुमार यादव की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया।