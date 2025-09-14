प्रयागराज में लड़की के लिए युवक ने काटा अपना निजी अंग, लड़की बनने की चाह में किया ऐसा

युवक के पिता खेती-किसानी करते हैं और मां गृहणी हैं। परिवार इस घटना से पूरी तरह सदमे में है। अस्पताल प्रशासन ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी को उससे मिलने की अनुमति नहीं दी है। वहीं डॉक्टर लगातार उसकी काउंसिलिंग कर रहे हैं और आश्वस्त हैं कि समय के साथ उसकी मनोदशा बदल जाएगी। सर्जरी के बाद जब डॉक्टरों ने युवक से कहा कि वह परिवार की इकलौती संतान है और उसके मां-बाप उसके बिना कैसे जिएंगे, तो लड़का भावुक हो गया। उसने डॉक्टरों से वादा किया कि अब वह मेहनत से पढ़ाई करेगा, मां-बाप की बात मानेगा और दोबारा ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। अपने किए पर उसने गहरा पछतावा भी जताया।