20 नवंबर से शुरू होंगे पीएचडी एडमिशन, इस सप्ताह जारी होगा पूरा कार्यक्रम

प्रवेश निदेशक प्रो. विवेक कुमार सिंह ने बताया कि इस साल 24 विषयों में कुल 250 सीटों के लिए 850 आवेदन आए थे। दस्तावेजों की जांच और पात्रता सत्यापन के बाद करीब 250 आवेदन अधूरे कागजात या नियमों के अनुरूप न होने के कारण रद्द कर दिए गए। अब लगभग 600 अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश की दौड़ में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वे उम्मीदवार ही साक्षात्कार के लिए पात्र हैं जिन्होंने जून 2024 या उसके बाद यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि यानी 8 अगस्त तक वैध जेआरएफ प्रमाणपत्र था, उन्हें भी प्रक्रिया में मान्य माना गया है।