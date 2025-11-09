20 नवंबर से शुरू होंगे पीएचडी एडमिशन, इस सप्ताह जारी होगा पूरा कार्यक्रम

DU PhD Admission
प्रो. राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि साक्षात्कार प्रक्रिया 20 नवंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। इसी सप्ताह साक्षात्कारों का पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए लगभग एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।
प्रवेश निदेशक प्रो. विवेक कुमार सिंह ने बताया कि इस साल 24 विषयों में कुल 250 सीटों के लिए 850 आवेदन आए थे। दस्तावेजों की जांच और पात्रता सत्यापन के बाद करीब 250 आवेदन अधूरे कागजात या नियमों के अनुरूप न होने के कारण रद्द कर दिए गए। अब लगभग 600 अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश की दौड़ में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वे उम्मीदवार ही साक्षात्कार के लिए पात्र हैं जिन्होंने जून 2024 या उसके बाद यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि यानी 8 अगस्त तक वैध जेआरएफ प्रमाणपत्र था, उन्हें भी प्रक्रिया में मान्य माना गया है।
इस सत्र से विश्वविद्यालय ने अनुसंधान कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए “अनुसंधान प्रकोष्ठ” की स्थापना की है। इसके माध्यम से पीएचडी से जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी और संचालन अधिक सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा।
