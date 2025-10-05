दिल्ली से लौटे छात्र की संदिग्ध मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

दिल्ली से लौटे छात्र की संदिग्ध मौत
दिल्ली से घूमकर लौटे 19 साल के शिखर मिश्रा की मौत रहस्यमयी हालात में हो गई। उसका शव घर में फंदे से लटका मिला। परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, जबकि पुलिस का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। अब पुलिस मोबाइल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सच्चाई पता करने में जुटी है।
धूमनगंज थाना क्षेत्र के ग्यासुद्दीनपुर मोहल्ले में रहने वाले ज्ञान प्रकाश मिश्रा आरटीओ ऑफिस के पास प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनका इकलौता बेटा शिखर कौशांबी के एक निजी कॉलेज में बीए की पढ़ाई करता था। वह पिछले हफ्ते दिल्ली घूमने गया था और शुक्रवार को ही घर लौटा था।
शनिवार रात उसकी मां नीलम रिश्तेदार के घर गई थीं। शिखर ने पिता को खाना खिलाया और फिर अपने कमरे में चला गया। देर रात जब पिता कमरे के पास गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने पर भी जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा तो शिखर फंदे पर लटका हुआ था।
घरवालों का कहना है कि शिखर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसके पैर ज़मीन को छू रहे थे। हालांकि परिवार ने अब तक कोई ठोस वजह नहीं बताई है। धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है और जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण का पता चलेगा।
