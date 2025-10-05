दिल्ली से लौटे छात्र की संदिग्ध मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

घरवालों का कहना है कि शिखर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसके पैर ज़मीन को छू रहे थे। हालांकि परिवार ने अब तक कोई ठोस वजह नहीं बताई है। धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है और जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण का पता चलेगा।