प्रयागराज

पिस्टल की नोक पर बार-बार दुष्कर्म: प्रयागराज में मैनेजर ने कर्मचारी की पत्नी को बनाया शिकार, नहाते वक्त बनाये वीडियो से ब्लैकमेल

Prayagraj News: प्रयागराज में टोल प्लाजा कर्मचारी की पत्नी ने उसके मैनेजर पर नहाते समय वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और महीनों तक पिस्टल की नोक पर रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohd Danish

Nov 22, 2025

prayagraj toll manager rape case blackmail pistol video wife allegation

पिस्टल की नोक पर बार-बार दुष्कर्म: AI Generated Image

Toll manager rape case blackmail in Prayagraj: प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां टोल प्लाजा पर काम करने वाले युवक की पत्नी ने उसके मैनेजर पर महीनों तक ब्लैकमेल कर रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला के अनुसार आरोपी ने पहले चोरी-छिपे नहाते वक्त उसका वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। महिला का दावा है कि आरोपी अक्सर पिस्टल दिखाकर उसे डराता था और विरोध करने पर पति को गोली मरवाने की धमकी देता था।

नहाते समय की रिकॉर्डिंग, बाहर आकर दिखाया वीडियो

महिला ने बताया कि जनवरी 2024 में उसके पति ड्यूटी पर गए हुए थे और मैनेजर शैलेश पांडेय आराम करने के बहाने घर पर आया। मैं नहाने गई और इसी दौरान उसने चोरी से मेरा वीडियो बना लिया। जब मैं बाहर आई तो उसने वो वीडियो मोबाइल पर दिखाया। मैं रोने लगी और विनती की, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? लेकिन आरोपी ने धमकी दी कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वीडियो पूरे स्टाफ और उसके पति को भेज देगा।

पति की डबल शिफ्ट लगवाकर घर से दूर रखता था आरोपी

पीड़िता ने बताया कि वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर आरोपी कई दिनों तक उसका रेप करता रहा। वह पति की डबल शिफ्ट लगवा देता था ताकि घर खाली रहे। कभी घर पर, कभी अलग जगहों पर ले जाकर मुझे बंधक बनाता और पिस्टल दिखाकर रेप करता था। महिला बताती है कि वह पति से कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती थीं और आरोपी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था।

पति ने बड़े भाई जैसा माना

महिला के पति ने आरोपी टोल मैनेजर को 7 साल से बड़े भाई जैसा मानकर सम्मान दिया था। 2023 में नौकरी भी उसी की सिफारिश पर मिली थी। इस विश्वास के कारण आरोपी का घर पर आना-जाना बिल्कुल सामान्य माना गया और वह बार-बार घर पहुंच जाता था। पीड़िता ने बताया कि जब भी टोल मैनेजर का ट्रांसफर होता, वह उन्हें भी साथ ले जाता था, ताकि हमेशा उसकी पहुंच में बनी रहूं और किसी तरह उससे दूरी न हो पाए।

पति को दी गोली मारने की धमकी

कई महीनों तक यह सब सहने के बाद महिला ने अंततः अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। FIR होते ही आरोपी ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने कहा कि 2 लाख या 5 लाख रुपए ले लो और एफिडेविट देकर केस वापस लो, नहीं तो तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने गोली से उड़ा देंगे।

पुलिस ने मैनेजर व उसके साथियों के खिलाफ केस किया दर्ज

बारा एसीपी कुंजलता ने बताया कि पट्‌टी प्रतापगढ़ निवासी आरोपी शैलेश पांडेय समेत बृजेश, संतोष दुबे और विकास दुबे पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हंडिया क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने टोल प्लाजा के CCTV फुटेज भी जब्त कर लिए हैं।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 11:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / पिस्टल की नोक पर बार-बार दुष्कर्म: प्रयागराज में मैनेजर ने कर्मचारी की पत्नी को बनाया शिकार, नहाते वक्त बनाये वीडियो से ब्लैकमेल

