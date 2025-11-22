पिस्टल की नोक पर बार-बार दुष्कर्म: प्रयागराज में मैनेजर ने कर्मचारी की पत्नी को बनाया शिकार, नहाते वक्त बनाये वीडियो से ब्लैकमेल

पिस्टल की नोक पर बार-बार दुष्कर्म: AI Generated Image
Toll manager rape case blackmail in Prayagraj: प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां टोल प्लाजा पर काम करने वाले युवक की पत्नी ने उसके मैनेजर पर महीनों तक ब्लैकमेल कर रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला के अनुसार आरोपी ने पहले चोरी-छिपे नहाते वक्त उसका वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। महिला का दावा है कि आरोपी अक्सर पिस्टल दिखाकर उसे डराता था और विरोध करने पर पति को गोली मरवाने की धमकी देता था।
महिला ने बताया कि जनवरी 2024 में उसके पति ड्यूटी पर गए हुए थे और मैनेजर शैलेश पांडेय आराम करने के बहाने घर पर आया। मैं नहाने गई और इसी दौरान उसने चोरी से मेरा वीडियो बना लिया। जब मैं बाहर आई तो उसने वो वीडियो मोबाइल पर दिखाया। मैं रोने लगी और विनती की, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? लेकिन आरोपी ने धमकी दी कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वीडियो पूरे स्टाफ और उसके पति को भेज देगा।
पीड़िता ने बताया कि वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर आरोपी कई दिनों तक उसका रेप करता रहा। वह पति की डबल शिफ्ट लगवा देता था ताकि घर खाली रहे। कभी घर पर, कभी अलग जगहों पर ले जाकर मुझे बंधक बनाता और पिस्टल दिखाकर रेप करता था। महिला बताती है कि वह पति से कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती थीं और आरोपी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था।
महिला के पति ने आरोपी टोल मैनेजर को 7 साल से बड़े भाई जैसा मानकर सम्मान दिया था। 2023 में नौकरी भी उसी की सिफारिश पर मिली थी। इस विश्वास के कारण आरोपी का घर पर आना-जाना बिल्कुल सामान्य माना गया और वह बार-बार घर पहुंच जाता था। पीड़िता ने बताया कि जब भी टोल मैनेजर का ट्रांसफर होता, वह उन्हें भी साथ ले जाता था, ताकि हमेशा उसकी पहुंच में बनी रहूं और किसी तरह उससे दूरी न हो पाए।
कई महीनों तक यह सब सहने के बाद महिला ने अंततः अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। FIR होते ही आरोपी ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने कहा कि 2 लाख या 5 लाख रुपए ले लो और एफिडेविट देकर केस वापस लो, नहीं तो तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने गोली से उड़ा देंगे।
बारा एसीपी कुंजलता ने बताया कि पट्टी प्रतापगढ़ निवासी आरोपी शैलेश पांडेय समेत बृजेश, संतोष दुबे और विकास दुबे पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हंडिया क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने टोल प्लाजा के CCTV फुटेज भी जब्त कर लिए हैं।
