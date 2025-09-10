प्रयागराज मिर्जापुर मुख्यमार्ग पर बस से कुचल कर दो लोगों की मौत, हाईवे पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

काफी देर बंद रहा मिर्जापुर प्रयागराज मुख्य मार्ग

अनियंत्रित बस के टक्कर से दो युवकों की मौत के बाद सैकड़ो की संख्या में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की और मिर्जापुर प्रयागराज मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी पाकर पहुंचे अन्य अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा बूझकर किसी तरह से मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बवाल के चलते लगभग 1 घंटे मुख्य मार्ग बंद रहा और दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही।