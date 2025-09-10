प्रयागराज मिर्जापुर मुख्यमार्ग पर बस से कुचल कर दो लोगों की मौत, हाईवे पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Prayagraj accident: प्रयागराज के यमुनानगर इलाके में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। जिसमें मिर्जापुर की तरफ से प्रयागराज आ रही एक बस मांडा थाना क्षेत्र के आंधी गांव के समीप पहुंची तभी अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही एक बाइक को कुचलते हुए आगे निकल गई। घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आसपास के सैकड़ो की भीड़ वहां इकट्ठा हुई और आक्रोशित लोगों ने बस को रोक कर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी।
काफी देर बंद रहा मिर्जापुर प्रयागराज मुख्य मार्ग
अनियंत्रित बस के टक्कर से दो युवकों की मौत के बाद सैकड़ो की संख्या में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की और मिर्जापुर प्रयागराज मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी पाकर पहुंचे अन्य अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा बूझकर किसी तरह से मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बवाल के चलते लगभग 1 घंटे मुख्य मार्ग बंद रहा और दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही।