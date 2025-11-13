Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

ला नीना का दिखेगा असर, आने वाले दिनों में झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड

इस बार उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड का असर महसूस होने लगा है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 13, 2025

cold wave alert up weather update imd latest news

UP Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट! Image Source - Pexels

इस बार उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड का असर महसूस होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति विकसित हो रही है, जिसके कारण यूपी समेत कई राज्यों में सामान्य से अधिक ठंड और बारिश की संभावना जताई जा रही है।

2020 में नवंबर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब पांच साल बाद नवंबर महीने में इतनी जल्दी सर्दी की शुरुआत हुई है। इससे पहले वर्ष 2020 में नवंबर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। इस बार भी तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ठंड का यह असर दिसंबर और जनवरी में और ज्यादा बढ़ेगा तथा सर्दी का दौर लंबा चलेगा।

आने वाले दिनों में पड़ेगी ठंड

ला नीना एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर में होती है। इस दौरान भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से ठंडा हो जाता है। साथ ही, व्यापारिक हवाएं तेज हो जाती हैं और गर्म पानी को महासागर के पश्चिमी भाग यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। इसके कारण मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। भारत जैसे देशों में इसका प्रभाव ठंडी और बारिश भरे मौसम के रूप में पड़ता है।

20 दिनों के भीतर कोहरे की शुरुआत

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 20 दिनों के भीतर कोहरे की शुरुआत भी हो सकती है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी और यातायात पर असर पड़ेगा। वहीं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला पहले से शुरू होने की संभावना है। कुल मिलाकर, इस बार ठंड का मौसम सामान्य से ज्यादा और लंबा रहने वाला है। लोगों को ठंड और कोहरे दोनों के लिए पहले से तैयारी करने की सलाह दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 07:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ला नीना का दिखेगा असर, आने वाले दिनों में झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जेल से छूटने के आठ महीने बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, जहर खाकर दे दी जान

जेल से छूटने के आठ महीने बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी
प्रयागराज

UPPSC ने जारी किया आरओ-एआरओ 2023 मुख्य परीक्षा का शेड्यूल, जानिए कब से होंगे एग्जाम

UPPSC PCS Exam Centre Changes
प्रयागराज

शुरू होने वाला है छोटा महाकुंभ….तारीख आई सामने; 2800 बसें चलेंगी, 5200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

date of magh mela announced 2800 buses will be run and 5200 policemen will be deployed
प्रयागराज

राज्यपाल के पड़ोसी के घर लाखों की चोरी, पुलिस पर उठे सवाल, लगातार वारदातों से लोगों में बढ़ा आक्रोश

पड़ोसी के घर हुई लाखों की चोरी
प्रयागराज

फेसबुक पर प्यार का झांसा, किशोरी का अपहरण कर ₹1.10 लाख में कर दिया सौदा, चार गिरफ्तार

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.