ला नीना का दिखेगा असर, आने वाले दिनों में झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 20 दिनों के भीतर कोहरे की शुरुआत भी हो सकती है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी और यातायात पर असर पड़ेगा। वहीं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला पहले से शुरू होने की संभावना है। कुल मिलाकर, इस बार ठंड का मौसम सामान्य से ज्यादा और लंबा रहने वाला है। लोगों को ठंड और कोहरे दोनों के लिए पहले से तैयारी करने की सलाह दी जा रही है।