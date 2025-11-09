Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज में बढ़ेगी कंपकंपी, गिरते पारे ने बढ़ाई सिहरन, 15 नवंबर तक होगा बड़ा बदलाव

प्रयागराज में सर्दी ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 09, 2025

UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम | AI Generated Image

प्रयागराज में सर्दी ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं, प्रयागराज न्यूज के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा और धुंध भी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा।

तीन दिनों से मौसम में हुआ बड़ा बदलाव

शहर में बीते तीन दिनों से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुक्रवार रात से तापमान में अचानक गिरावट आई, जिससे रविवार की सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ। रविवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह औसत से नीचे है, जो बताता है कि इस बार सर्दी कुछ जल्दी और तेज़ी से आ रही है।सुबह के समय हल्की धुंध की परत भी नजर आई, जबकि दिन में धूप तो निकली, लेकिन उसमें गर्माहट पहले जैसी नहीं थी। शाम होते ही फिर ठंडक बढ़ने लगी।

10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान और गिरेगा। 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, प्रयागराज में अब सर्दी ने पूरी तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं।

Published on:

09 Nov 2025 11:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में बढ़ेगी कंपकंपी, गिरते पारे ने बढ़ाई सिहरन, 15 नवंबर तक होगा बड़ा बदलाव

