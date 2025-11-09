प्रयागराज में बढ़ेगी कंपकंपी, गिरते पारे ने बढ़ाई सिहरन, 15 नवंबर तक होगा बड़ा बदलाव

शहर में बीते तीन दिनों से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुक्रवार रात से तापमान में अचानक गिरावट आई, जिससे रविवार की सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ। रविवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह औसत से नीचे है, जो बताता है कि इस बार सर्दी कुछ जल्दी और तेज़ी से आ रही है।सुबह के समय हल्की धुंध की परत भी नजर आई, जबकि दिन में धूप तो निकली, लेकिन उसमें गर्माहट पहले जैसी नहीं थी। शाम होते ही फिर ठंडक बढ़ने लगी।