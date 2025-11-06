Patrika LogoSwitch to English

फेसबुक पर शिक्षिका को किया बदनाम, सगाई टूटने के बाद आरोपी ने भाई को धमकाया, मां ने दर्ज कराई FIR

नैनी के करारी में रहने वाली एक शिक्षिका को फेसबुक और व्हाट्सएप पर बदनाम कर दिया गया। इस कारण उसकी सगाई टूट गई। जब शिक्षिका के भाई ने आरोपी से ऐसा करने से मना किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 06, 2025

नैनी के करारी में रहने वाली एक शिक्षिका को फेसबुक और व्हाट्सएप पर बदनाम कर दिया गया। इस कारण उसकी सगाई टूट गई। जब शिक्षिका के भाई ने आरोपी से ऐसा करने से मना किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। परेशान मां ने करेली थाने में सैय्यद अली रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज कराई।

अगले महीने तय हुई थी शादी

बताया गया है कि यह शिक्षिका कौशांबी के करारी स्थित एक निजी स्कूल में सहायक अध्यापिका हैं। उनकी सगाई लखनऊ के एक युवक से हुई थी और अगले महीने शादी तय थी। अम्मी का आरोप है कि आरोपी सैय्यद अली रिजवी, जो लखनऊ का रहने वाला है और नैनी में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, स्कूल आते-जाते उसकी बेटी से बातचीत करने लगा और उसे परेशान करने लगा।

खुद को बीमार बताकर शिक्षिका से मदद मांगता रहा सैय्यद

सैय्यद खुद को बीमार बताकर शिक्षिका से मदद मांगता और बातचीत करता रहा। जब शिक्षिका ने उससे बात करने से मना कर दिया, तो उसने आत्महत्या करके फंसाने की धमकी दी। इसके बाद शिक्षिका ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।उसके बाद आरोपी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर गलत संदेश भेजकर शिक्षिका की बदनामी शुरू कर दी। उसने स्कूल के लोगों और मंगेतर के परिवार को भी गलत संदेश भेजे, जिससे शिक्षिका की सगाई टूट गई। भाई ने सैय्यद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकी दी। करेली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

06 Nov 2025 08:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / फेसबुक पर शिक्षिका को किया बदनाम, सगाई टूटने के बाद आरोपी ने भाई को धमकाया, मां ने दर्ज कराई FIR

