फेसबुक पर शिक्षिका को किया बदनाम, सगाई टूटने के बाद आरोपी ने भाई को धमकाया, मां ने दर्ज कराई FIR

सैय्यद खुद को बीमार बताकर शिक्षिका से मदद मांगता और बातचीत करता रहा। जब शिक्षिका ने उससे बात करने से मना कर दिया, तो उसने आत्महत्या करके फंसाने की धमकी दी। इसके बाद शिक्षिका ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।उसके बाद आरोपी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर गलत संदेश भेजकर शिक्षिका की बदनामी शुरू कर दी। उसने स्कूल के लोगों और मंगेतर के परिवार को भी गलत संदेश भेजे, जिससे शिक्षिका की सगाई टूट गई। भाई ने सैय्यद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकी दी। करेली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।