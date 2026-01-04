महिला IAS अधिकारी के मकान में देह व्यापार का खुलासा, 4 युवतियों के साथ 5 युवक गिरफ्तार

जैसे ही पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक हुई इस कार्रवाई को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मकान के अंदर से चार युवतियों और पांच युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पकड़ी गई युवतियों में से दो प्रयागराज की रहने वाली हैं। जबकि एक युवती वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल से बताई जा रही है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।