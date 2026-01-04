महिला IAS अधिकारी के मकान में देह व्यापार का खुलासा, 4 युवतियों के साथ 5 युवक गिरफ्तार

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार गिरोह का खुलासा किया है। यह मामला तब सामने आया। जब एक रिहायशी इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिलने लगीं। पुलिस की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
प्रयागराज के कीड़गंज इलाके में स्थित एक मकान में लंबे समय से अवैध देह व्यापार संचालित किए जाने का मामला उजागर हुआ है। यह मकान एक महिला आईएएस अधिकारी के नाम पर बताया जा रहा है। जिसे किराए पर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक यह मकान करीब 15 हजार रुपये मासिक किराए पर लिया गया था। मकान किराए पर लेने वाले व्यक्ति ने यहां परिवार के साथ रहने की बात कही थी। लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल अनैतिक गतिविधियों के लिए करने लगा।
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय से इस मकान में दिनभर अजनबी युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता था। इससे मोहल्ले वालों को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने रविवार दोपहर करीब ढाई बजे मकान पर छापा मारा।
जैसे ही पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक हुई इस कार्रवाई को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मकान के अंदर से चार युवतियों और पांच युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया।
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पकड़ी गई युवतियों में से दो प्रयागराज की रहने वाली हैं। जबकि एक युवती वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल से बताई जा रही है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मकान की मालकिन अपने परिवार के साथ कहीं और रहती हैं। और उन्होंने यह घर किराए पर दे रखा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस मकान में बीते करीब तीन महीनों से अवैध देह व्यापार चल रहा था।
पुलिस का कहना है कि मोहल्लेवालों की शिकायत के बाद पूरी योजना बनाकर छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग