Public Holiday: खुशखबरी! सितंबर में लगातार 3 दिनों का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल,कॉलेज

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्र, जिसे दुर्गा पूजा या महानवरात्र भी कहा जाता है, शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है।इस पर्व की शुरुआत उस समय हुई जब भगवान श्रीराम ने रावण पर जीत पाने के लिए मां दुर्गा की पूजा और आराधना की थी। तभी से नवरात्र की परंपरा चली आ रही है।मान्यता है कि संकट और कठिनाइयों के समय मां दुर्गा की भक्ति से शक्ति, धैर्य और सफलता मिलती है। इसी कारण आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे शक्ति साधना का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है।