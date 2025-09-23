Patrika LogoSwitch to English

Public Holiday: खुशखबरी! सितंबर में लगातार 3 दिनों का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल,कॉलेज

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और मां दुर्गा के आगमन के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इस मौके पर बच्चों और बड़ों दोनों को छुट्टी का इंतजार रहता है। इस महीने में लगातार तीन दिनों की छुट्टियां मिलेंगी।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 23, 2025

यूपी में इतने दिनों तक अवकाश घोषित

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और मां दुर्गा के आगमन के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इस मौके पर बच्चों और बड़ों दोनों को छुट्टी का इंतजार रहता है। इस महीने में लगातार तीन दिनों की छुट्टियां मिलेंगी, जब सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। आइए जानते हैं कब-कब होगी छुट्टी।

लगातार तीन दिनों की मिलेगी छुट्टी

इस साल कई महीने छुट्टियों से भरे हुए हैं। खासकर सितंबर और अक्टूबर 2025 में कई छुट्टियां एक साथ पड़ रही हैं। आप इन छुट्टियों के हिसाब से अपने प्लान बना सकते हैं। कई बच्चों को दिवाली या अन्य त्योहारों पर अपने गांव या नानी के घर जाने का इंतजार रहता है। वे भी इस लिस्ट के अनुसार अपने प्लान तय कर सकते हैं।

28 सितंबर रविवार है, इसलिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 29 सितंबर को महासप्तमी और 30 सितंबर को महाअष्टमी है, इन दोनों दिनों के कारण भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस दौरान आप परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, घूम सकते हैं और त्योहारों का आनंद ले सकते हैं।

क्यों मनाते हैं नवरात्री?

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्र, जिसे दुर्गा पूजा या महानवरात्र भी कहा जाता है, शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है।इस पर्व की शुरुआत उस समय हुई जब भगवान श्रीराम ने रावण पर जीत पाने के लिए मां दुर्गा की पूजा और आराधना की थी। तभी से नवरात्र की परंपरा चली आ रही है।मान्यता है कि संकट और कठिनाइयों के समय मां दुर्गा की भक्ति से शक्ति, धैर्य और सफलता मिलती है। इसी कारण आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे शक्ति साधना का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है।

23 Sept 2025 09:48 pm

Public Holiday: खुशखबरी! सितंबर में लगातार 3 दिनों का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल,कॉलेज

