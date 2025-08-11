Public Holiday: खशखबरी! 14, 15 16…को मिलेगी छुट्टी, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज और बैंक

14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक यूपी में स्कूल, कॉलेज और अधिकांश सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। बैंकों में भी 15 से 17 अगस्त तक सेवाएं बंद रहेंगी। 17 अगस्त सोमवार से कामकाज फिर से शुरू होगा। इस लगातार छुट्टियों की अवधि का सबसे बड़ा फायदा स्कूली बच्चों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को होगा। लोग इस दौरान घूमने-फिरने, परिवार के साथ समय बिताने और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने की योजना बना सकते हैं। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। मौसम के लिहाज से यह मानसून के बीच एक अच्छा ब्रेक साबित होगा, जिससे लोग ताजगी महसूस कर सकेंगे।