Public Holiday: खशखबरी! 14, 15 16…को मिलेगी छुट्टी, बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज और बैंक

इस साल अगस्त के महीने में आपको खूब छुट्टियां मिलने वाली हैं। 14 अगस्त को चेहल्लुम के कारण छुट्टी घोषित की गई है। इसके अगले दिन, यानी 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। वहीं, 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार भी है, जो इस बार सोमवार से तीन दिन पहले यानी रविवार को पड़ रहा है।
14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक यूपी में स्कूल, कॉलेज और अधिकांश सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। बैंकों में भी 15 से 17 अगस्त तक सेवाएं बंद रहेंगी। 17 अगस्त सोमवार से कामकाज फिर से शुरू होगा। इस लगातार छुट्टियों की अवधि का सबसे बड़ा फायदा स्कूली बच्चों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को होगा। लोग इस दौरान घूमने-फिरने, परिवार के साथ समय बिताने और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने की योजना बना सकते हैं। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। मौसम के लिहाज से यह मानसून के बीच एक अच्छा ब्रेक साबित होगा, जिससे लोग ताजगी महसूस कर सकेंगे।
जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। भगवान कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु भगवान का आठवां अवतार माना जाता है। उनका जन्म अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। जन्माष्टमी का त्योहार उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि में मंदिरों में भजन-कीर्तन होते हैं, और कृष्ण की बाल लीला का प्रदर्शन किया जाता है।