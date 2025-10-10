19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते मौसम में हल्की गुलाबी ठंडक महसूस होने लगी है और त्योहारी माहौल ने पूरे देश को उत्साह से भर दिया है। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार नज़दीक हैं, ऐसे में स्कूलों में भी छुट्टियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस बार विद्यार्थियों को लगातार 19 से 23 अक्टूबर तक पांच दिनों की छुट्टी का मौका मिलेगा, जिससे त्योहारों का मज़ा दोगुना हो जाएगा। less than 1 minute read