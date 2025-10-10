Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते मौसम में हल्की गुलाबी ठंडक महसूस होने लगी है और त्योहारी माहौल ने पूरे देश को उत्साह से भर दिया है। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार नज़दीक हैं, ऐसे में स्कूलों में भी छुट्टियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस बार विद्यार्थियों को लगातार 19 से 23 अक्टूबर तक पांच दिनों की छुट्टी का मौका मिलेगा, जिससे त्योहारों का मज़ा दोगुना हो जाएगा।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 10, 2025

Public holiday In October

19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित

अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है। त्योहारों के साथ-साथ गुलाबी ठंड का एहासास होने लगा है। बच्चों से बड़ों तक को दिवाली की छुट्टी का इंतजार है। गांव से दूर रह रहे लोग त्योहारों में घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस महीने आपको दो या तीन दिन नहीं पूरे 5 दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। आइए जानते हैं आपको इस महीने कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी।

5 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित

दिवाली का त्योहार इस बार 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन त्योहार की रौनक से पहले ही स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हरियाणा के कई स्कूलों में 17 अक्टूबर से ही अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान बच्चे लगातार कई दिनों तक त्योहारों का आनंद ले सकेंगे।

19 अक्टूबर (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जिसके बाद 20 अक्टूबर (सोमवार) को नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) पर ज्यादातर राज्यों में छुट्टी रहेगी। 21 अक्टूबर (मंगलवार) को दिवाली के अवसर पर पूरे देश में सरकारी अवकाश रहेगा। 22 अक्टूबर (बुधवार) को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर (गुरुवार) को भाई दूज के दिन भी स्कूल बंद रहेंगे। इस तरह 19 से 23 अक्टूबर तक लगातार पांच दिनों की छुट्टी रहेगी।

हालांकि, निजी स्कूलों में अवकाश की तिथियां अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए अभिभावकों को स्कूल का नोटिस अवश्य जांच लेना चाहिए।

31 अक्टूबर को मिलेगी छुट्टी

छठ पर्व पर भी कई स्कूलों में छुट्टी मिलने वाली है। 25 अक्टूबर (शनिवार) को नहाय-खाय, 27 अक्टूबर (सोमवार) को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर (मंगलवार) को उषा अर्घ्य के दिन ज्यादातर स्कूल बंद रहेंगे। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 से 28 अक्टूबर तक चार दिन की छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के मौके परउत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद रहेंगे।



खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 09:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने गहनों से भरा पर्स छीना, इलाके में हड़कंप

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार
प्रयागराज

सोरांव के स्टेनो और उनकी बहन की गुजरात में बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या,आज इलाहाबाद पहुंचेगा शव

इकलौते पुत्र को खोकर मां का रो-रोकर बुरा हाल
प्रयागराज

नाबालिग को तीन साल तक कैद में रखकर किया गैंगरेप, धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर

rape &amp; blackmailing
प्रयागराज

दिल्ली-हावड़ा रूट पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, 11 अक्टूबर से होगा हाई-स्पीड ट्रायल

प्रयागराज

राजकीय कॉलेजों में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने मांगी खाली पदों की जानकारी

Assistant Professor Jobs 2025
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.