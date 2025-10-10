19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित
अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है। त्योहारों के साथ-साथ गुलाबी ठंड का एहासास होने लगा है। बच्चों से बड़ों तक को दिवाली की छुट्टी का इंतजार है। गांव से दूर रह रहे लोग त्योहारों में घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस महीने आपको दो या तीन दिन नहीं पूरे 5 दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। आइए जानते हैं आपको इस महीने कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी।
दिवाली का त्योहार इस बार 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन त्योहार की रौनक से पहले ही स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हरियाणा के कई स्कूलों में 17 अक्टूबर से ही अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान बच्चे लगातार कई दिनों तक त्योहारों का आनंद ले सकेंगे।
19 अक्टूबर (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जिसके बाद 20 अक्टूबर (सोमवार) को नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) पर ज्यादातर राज्यों में छुट्टी रहेगी। 21 अक्टूबर (मंगलवार) को दिवाली के अवसर पर पूरे देश में सरकारी अवकाश रहेगा। 22 अक्टूबर (बुधवार) को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर (गुरुवार) को भाई दूज के दिन भी स्कूल बंद रहेंगे। इस तरह 19 से 23 अक्टूबर तक लगातार पांच दिनों की छुट्टी रहेगी।
हालांकि, निजी स्कूलों में अवकाश की तिथियां अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए अभिभावकों को स्कूल का नोटिस अवश्य जांच लेना चाहिए।
छठ पर्व पर भी कई स्कूलों में छुट्टी मिलने वाली है। 25 अक्टूबर (शनिवार) को नहाय-खाय, 27 अक्टूबर (सोमवार) को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर (मंगलवार) को उषा अर्घ्य के दिन ज्यादातर स्कूल बंद रहेंगे। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 से 28 अक्टूबर तक चार दिन की छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के मौके परउत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद रहेंगे।
