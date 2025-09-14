Public Holiday: 28,29,30 सितंबर को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक, जानें क्या है वजह

सितंबर का महीना त्योहारों और छुट्टियों का महीना माना जाता है। इस महीने का इंतजार बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को रहता है। हालांकि इस समय बच्चों की परीक्षाएं भी चलती हैं, फिर भी वे एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल सितंबर में लगातार तीन दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। इस दौरान सारे स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इन तीन दिनों में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मना सकते हैं या कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं।