Public Holiday: 28,29,30 सितंबर को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक, जानें क्या है वजह

सितंबर का महीना त्योहारों और छुट्टियों का महीना माना जाता है। इस महीने का इंतजार बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को रहता है। हालांकि इस समय बच्चों की परीक्षाएं भी चलती हैं, फिर भी वे एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल सितंबर में लगातार तीन दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। इस दौरान सारे स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इन तीन दिनों में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मना सकते हैं या कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं।
सितंबर 2025 में यूपी में तीन दिनों की लंबी छुट्टी का आनंद मिलेगा। 28 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी, इस दिन सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके बाद 29 सितंबर को महासप्तमी मनाई जाएगी, जिसमें मां दुर्गा की भव्य पूजा और अर्चना की जाएगी। फिर 30 सितंबर को महाअष्टमी है, इस दिन भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस तरह 28 से 30 सितंबर तक लगातार तीन दिन छुट्टी रहेगी। यह ध्यान रखें कि रविवार को छोड़कर, ये छुट्टियां राज्य के अनुसार बदल सकती हैं।
कथा के अनुसार, देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक एक बहुत शक्तिशाली असुर से युद्ध किया था। यह युद्ध नौ दिन तक चला। महिषासुर देवताओं को परेशान करता था और धरती पर आतंक फैलाता था। उसे हराने के लिए देवी दुर्गा ने अपने सभी रूपों के साथ संघर्ष किया। आखिरकार नवमी की रात देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस जीत को याद करने और देवी की शक्ति को समर्पित करने के लिए नवरात्रि का पर्व मनाना शुरू हुआ।