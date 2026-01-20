UPESSC परीक्षा कैलेंडर 2026: अप्रैल से जुलाई तक होगी TET-TGT-PGT की परीक्षा

कुछ महीने पहले आयोग ने 29 और 30 जनवरी 2025 को यूपी टीईटी कराने की तिथि घोषित की थी। हालांकि, उस समय आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे नए अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लग गया। इस कारण परीक्षा फिर से टल गई। अब नए अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के चार्ज लेने के बाद हुई पहली बैठक में ही इस अहम फैसले पर मुहर लगाई गई है।