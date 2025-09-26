Public Holiday: खुशखबरी! 28,29,30 सितंबर को यूपी में बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज दफ्तर, जानें क्यों

आज नवरात्रि का पांचवां दिन है और लोग माता दुर्गा की पूजा-अर्चना में पूरी तरह व्यस्त हैं। माता के आगमन से माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया है। इस बीच कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और छात्र परीक्षा खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे धूमधाम से रामनवमी और नवरात्रि का त्योहार मना सकें। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि नवरात्रि की छुट्टियां कब से शुरू होंगी। आइए, हम आपको बताते हैं कि इस बार स्कूलों में अवकाश कब से मिलने वाला है।