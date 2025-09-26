Public Holiday: खुशखबरी! 28,29,30 सितंबर को यूपी में बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज दफ्तर, जानें क्यों

आज नवरात्रि का पांचवां दिन है और लोग माता दुर्गा की पूजा-अर्चना में पूरी तरह व्यस्त हैं। माता के आगमन से माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया है। इस बीच कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और छात्र परीक्षा खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे धूमधाम से रामनवमी और नवरात्रि का त्योहार मना सकें। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि नवरात्रि की छुट्टियां कब से शुरू होंगी। आइए, हम आपको बताते हैं कि इस बार स्कूलों में अवकाश कब से मिलने वाला है।
सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों में तीन दिनों की लंबी छुट्टी मिलने वाली है। 28 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी, इस दिन सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके बाद 29 सितंबर को महासप्तमी मनाई जाएगी, जिसमें माता दुर्गा की भव्य पूजा-अर्चना होगी। 30 सितंबर को महाअष्टमी है, इस दिन भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस तरह 28 से 30 सितंबर तक लगातार तीन दिन अवकाश रहेगा। ध्यान रहे कि रविवार की छुट्टी को छोड़कर बाकी छुट्टियां राज्य और जिले के अनुसार बदल सकती हैं।
नवरात्रि का त्योहार अच्छाई की हमेशा जीत के संदेश से जुड़ा है। सबसे प्रसिद्ध कहानी मां दुर्गा और महिषासुर की है। महिषासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। लेकिन जब उसने अत्याचार बढ़ा दिया, तो देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की। देवी ने नौ रातों तक युद्ध किया और दसवें दिन महिषासुर का वध किया। यही दिन विजयादशमी कहलाता है।
उत्तर भारत में नवरात्रि भगवान राम की रावण पर जीत से भी जुड़ी है। इस दौरान रामलीला का मंचन होता है और दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले जलाए जाते हैं। यह अहंकार और अन्याय पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।