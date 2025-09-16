फाफामऊ पुल पर फिर जाम का संकट, एक किलोमीटर तक बाइक सवार फंसे

फाफामऊ गंगा पुल पर एक बार फिर से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। सोमवार की सुबह से ही पुल पर जाम लगना शुरू हो गया और देखते ही देखते करीब एक किलोमीटर तक बाइक की लंबी कतार लग गई। हालत यह हो गई कि जहां 10-15 मिनट में सफर पूरा होना चाहिए था, वहीं लोगों को एक-एक घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा।
दरअसल, पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से 10 सितंबर से 15 दिन के लिए इसे भारी वाहनों के लिए बंद किया गया है। सिर्फ दोपहिया वाहनों को ही पुल से आने-जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन बैरिकेडिंग के पास जगह कम होने के कारण अचानक बाइक का रेला लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुआ जाम दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। जाम की स्थिति ऐसी थी कि कई लोग वापस अपने घरों को लौट गए। वहीं, दफ्तर जाने वाले लोग भी देर से पहुंचे और ट्रैफिक व्यवस्था को कोसते नजर आए।
पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे और जाम हटवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया, तब जाकर स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो सकी। यातायात प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पुल को बंद नहीं किया गया था, बल्कि बैरिकेडिंग की वजह से जगह कम पड़ गई और अव्यवस्था हो गई। कुछ देर बाद हालात पर काबू पा लिया गया।