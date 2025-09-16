फाफामऊ पुल पर फिर जाम का संकट, एक किलोमीटर तक बाइक सवार फंसे

दरअसल, पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से 10 सितंबर से 15 दिन के लिए इसे भारी वाहनों के लिए बंद किया गया है। सिर्फ दोपहिया वाहनों को ही पुल से आने-जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन बैरिकेडिंग के पास जगह कम होने के कारण अचानक बाइक का रेला लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुआ जाम दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। जाम की स्थिति ऐसी थी कि कई लोग वापस अपने घरों को लौट गए। वहीं, दफ्तर जाने वाले लोग भी देर से पहुंचे और ट्रैफिक व्यवस्था को कोसते नजर आए।