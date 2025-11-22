Praayagraj: रेलवे का बड़ा बदलाव, जंक्शन के बजाय इस स्टेशन से चलेंगी प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर सहित कई ट्रेनें

Railway News: माघ मेला 2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। 2 जनवरी 2026 से लगातार 47 दिन तक प्रयागराज जंक्शन की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को सूबेदारगंज, फाफामऊ और छिवकी स्टेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे जंक्शन पर भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
सूबेदारगंज से चलेंगी कई प्रमुख ट्रेनें
प्रयागराज एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रयागराज एक्सप्रेस (12417) अब प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन से रवाना होगी। वापसी में यह सुबह 6:55 बजे सूबेदारगंज पहुँचेगी।
प्रयागराज–लालगढ़ एक्सप्रेस
12403 प्रयागराज–लालगढ़ एक्सप्रेस रात 11:15 बजे सूबेदारगंज से चलेगी। वापसी में सुबह 4:40 बजे पहुंचेगी।
आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस भी शिफ्ट
22438 आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस 12 जनवरी से 25 जनवरी तक रात 12:30 बजे (साढ़े बारह बजे) सूबेदारगंज से रवाना होगी। सुबह 6:15 बजे वापसी करेगी। साथ ही 22437 और 12275 की डिपार्चर टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें अब रात 10:35 बजे की बजाय अगले दिन 00:30 बजे चलेंगी।
राजधानी समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव भी बदला
अब राजधानी एक्सप्रेस सहित कई सुपरफास्ट ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रुकेंगी। इनमें नई दिल्ली–डिब्रूगढ़ राजधानी (12424/23), नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी (12306/05), नई दिल्ली –राजेंद्रनगर राजधानी (12310/09), कोलकाता राजधानी (12301), नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12506/05), बाड़मेर–हावड़ा सुपरफास्ट (12324/23), आनंद विहार–जोगबनी एक्सप्रेस (12488/87) शामिल हैं, जो अब नए स्टेशन पर मिलेंगी।
वंदे भारत को मिला नया ठिकाना
प्रयागराज–गोरखपुर वंदे भारत (22550) अब जंक्शन से नहीं चलेगी। 13 जनवरी से 25 फरवरी के बीच यह दोपहर 3:35 बजे फाफामऊ से रवाना होगी।
वापसी में 12:55 बजे फाफामऊ पहुँचेगी।
छिवकी स्टेशन से चलेगी चोपन–प्रयागराज एक्सप्रेस
13309/13310 चोपन–प्रयागराज एक्सप्रेस अब छिवकी स्टेशन से संचालित की जाएगी। रेलवे का यह निर्णय माघ मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, भीड़ को नियंत्रित करने और प्लेटफॉर्म लोड कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय यात्रियों को सफर में काफी राहत मिलेगी।
