Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

खुशखबरी: रेलवे में 8,875 पदों पर होगी भर्ती, गार्ड और टिकट क्लर्क के सबसे ज्यादा पद

भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रुप के 8,875 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 25, 2025

रेलवे में 8,875 पदों पर होगी भर्ती
रेलवे में 8,875 पदों पर होगी भर्ती

भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रुप के 8,875 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड (गुड्स ट्रेन मैनेजर), बुकिंग क्लर्क, टिकट सुपरवाइजर जैसे पद शामिल हैं।

रेल मंत्रालय की पहल पर रेलवे बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5,817 और स्नातक से नीचे के 3,058 रिक्त पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है। सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को एक सप्ताह में अंतिम इंडेंट (मांगपत्र) भेजने को कहा गया है।

आरक्षण का पालन अनिवार्य

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने 23 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए कहा कि इंडेंट तैयार करते समय एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए आरक्षण मानदंडों का पालन किया जाएगा। रिक्तियों की पूरी समीक्षा के बाद ही अधिसूचना की स्वीकृति दी गई है।

सबसे ज्यादा गार्ड के पद

इस भर्ती में सबसे ज्यादा 3,423 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के हैं। लंबे समय से गार्ड की कमी को देखते हुए यह संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, टिकट सुपरवाइजर, लेखा सहायक और सीनियर क्लर्क के भी सैकड़ों पद भरे जाएंगे।

स्नातक स्तर के पद

स्टेशन मास्टर – 615

गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) – 3,423

ट्रैफिक असिस्टेंट – 59

टिकट सुपरवाइजर – 161

लेखा सहायक – 921

सीनियर क्लर्क – 638
कुल पद – 5,817

स्नातक से नीचे के पद

ट्रेन क्लर्क – 77

टिकट क्लर्क – 2,424

एकाउंट्स क्लर्क – 394

जूनियर क्लर्क – 163
कुल पद – 3,058

इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होते ही अभ्यर्थियों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। अधिसूचना के बाद आवेदन की तिथियां और चयन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / खुशखबरी: रेलवे में 8,875 पदों पर होगी भर्ती, गार्ड और टिकट क्लर्क के सबसे ज्यादा पद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.