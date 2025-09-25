खुशखबरी: रेलवे में 8,875 पदों पर होगी भर्ती, गार्ड और टिकट क्लर्क के सबसे ज्यादा पद

भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रुप के 8,875 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड (गुड्स ट्रेन मैनेजर), बुकिंग क्लर्क, टिकट सुपरवाइजर जैसे पद शामिल हैं।
रेल मंत्रालय की पहल पर रेलवे बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5,817 और स्नातक से नीचे के 3,058 रिक्त पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है। सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को एक सप्ताह में अंतिम इंडेंट (मांगपत्र) भेजने को कहा गया है।
आरक्षण का पालन अनिवार्य
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने 23 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए कहा कि इंडेंट तैयार करते समय एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए आरक्षण मानदंडों का पालन किया जाएगा। रिक्तियों की पूरी समीक्षा के बाद ही अधिसूचना की स्वीकृति दी गई है।
इस भर्ती में सबसे ज्यादा 3,423 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के हैं। लंबे समय से गार्ड की कमी को देखते हुए यह संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, टिकट सुपरवाइजर, लेखा सहायक और सीनियर क्लर्क के भी सैकड़ों पद भरे जाएंगे।
स्टेशन मास्टर – 615
गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) – 3,423
ट्रैफिक असिस्टेंट – 59
टिकट सुपरवाइजर – 161
लेखा सहायक – 921
सीनियर क्लर्क – 638
कुल पद – 5,817
स्नातक से नीचे के पद
ट्रेन क्लर्क – 77
टिकट क्लर्क – 2,424
एकाउंट्स क्लर्क – 394
जूनियर क्लर्क – 163
कुल पद – 3,058
इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होते ही अभ्यर्थियों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। अधिसूचना के बाद आवेदन की तिथियां और चयन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा।