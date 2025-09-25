खुशखबरी: रेलवे में 8,875 पदों पर होगी भर्ती, गार्ड और टिकट क्लर्क के सबसे ज्यादा पद

रेल मंत्रालय की पहल पर रेलवे बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5,817 और स्नातक से नीचे के 3,058 रिक्त पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है। सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को एक सप्ताह में अंतिम इंडेंट (मांगपत्र) भेजने को कहा गया है।