यूपी में उमस भरी गर्मी से राहत, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी और तेज धूप से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5-6 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और मध्य जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30-32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।