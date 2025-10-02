यूपी में उमस भरी गर्मी से राहत, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी और तेज धूप से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5-6 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और मध्य जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30-32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
आज दशहरे के मौके पर भी कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा चल सकती है। आने वाले दिनों में आसमान में बादलों का आना-जाना जारी रहेगा और प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, चंदौली और संत रविदास नगर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
इसके अलावा बुंदेलखंड के जिलों जैसे कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा और बादलों के कारण धूप और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
