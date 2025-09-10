Rain: प्रयागराज में मौसम की बदली चाल, झमाझम बारिश से मिली राहत

Rain Weather: पिछले दो दिनों से प्रयागराज का मौसम कुछ रुठा सा था और दिन में तेज धूप के कारण उमस भी बढ़ गई थी। बुधवार की सुबह की शुरुआत अभी चिलचिलाती धूप से हुई और दोपहर तक लोग गर्मी से हाय तौबा कर रहे थे। तभी अचानक से मौसम ने करवट बदल और देखते ही देखते घने बादलों के साथ यहां झमाझम बारिश होने लगी। आधे घंटे से चल रही बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की थोड़ी सांस ली।
मौसम विभाग के अनुसार आगे भी अभी बरसात का दौरा जारी रहेगा।
इन जिलों में भी होगी बारिश
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रयागराज मिर्जापुर भदोही कौशांबी प्रतापगढ़ सहित आसपास के जिलों में अगले तीन-चार दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून अपने अंतिम दौर में है लेकिन विदाई से पहले वह भारी वर्षा देकर जा सकता है।