केंद्रीय चिकित्सालय प्रयागराज में हुआ दुर्लभ ऑपरेशन, उम्मीद हार चुके राम चिरोंजी को मिला नया जीवन

हर्निया के चलते आंत का आधा हिस्सा और अंडकोष प्रभावित डॉक्टर्स की मानें तो हर्निया इतनी बड़ी थी कि आंत का आधा हिस्सा अंडकोष में आ गया था। मरीज को तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ले जाया गया l मेडिकल हिस्ट्री और ऑपरेशन के दौरान पड़ा चला की आंत अंडकोष में पूरी तरह से दो अलग अलग जगह पे एकदम अलग हो गई है। जो की मरीज को ज्यादा खांसी आने की वजह से हुआ। Non traumatic complete Transection of intestine in incarcerated Hernia जो कि बहुत ही दुर्लभ जटिलता है। आम तौर पे Hernia Obstruction के लक्षण के साथ आते हैं और Perforation आघात की वजह से होते हैं।

यह भी पढ़ें खुशखबरी! देशी गाय खरीदने पर मिल सकेगी 12 लाख तक की छूट, जानिए क्या है नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना ऐसे बची मरीज की जान डॉ संजय कुमार ने बताया कि चिकित्सा साहित्य के अनुसार आम तौर पे आन में छेद होना हर्निया के जटिलता में आता है लेकिन खांसी के बाद आंत को दो जगह से एकदम अलग हो जाना बहुत ही दुर्लभ केसों में ही मिलता है। मरीज के आंत का काफी हिस्सा और वृषण को निकाल कर मरीज की सफलता पूर्वक जान बचाई गई। मरीज और परिजनों ने पूरी तरह से उनके जीवित होने की आशा खो दिया था। जब राम चिरोंजी को सकुशल केंद्रीय चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई तब उनके खुशी की कोई सीमा न रहीl डॉ संजय कुमार ने बताया कि चिकित्सा साहित्य के अनुसार आम तौर पे आन में छेद होना हर्निया के जटिलता में आता है लेकिन खांसी के बाद आंत को दो जगह से एकदम अलग हो जाना बहुत ही दुर्लभ केसों में ही मिलता है। मरीज के आंत का काफी हिस्सा और वृषण को निकाल कर मरीज की सफलता पूर्वक जान बचाई गई। मरीज और परिजनों ने पूरी तरह से उनके जीवित होने की आशा खो दिया था। जब राम चिरोंजी को सकुशल केंद्रीय चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई तब उनके खुशी की कोई सीमा न रहीl