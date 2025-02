रिलायंस ने महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सेवा कर उनकी यात्रा को किया सुगम  

अनंत अंबानी ने क्या कहा ? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने कहा,”ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रियों की सेवा करने से स्वयं को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है, इसमें हमारी सेवा का उद्देश्य लाखों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुरक्षित, सुगम और आसान हो सके।” रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने कहा,”ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रियों की सेवा करने से स्वयं को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है, इसमें हमारी सेवा का उद्देश्य लाखों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुरक्षित, सुगम और आसान हो सके।”

पौष्टिक भोजन (अन्न सेवा) श्रद्धालुओं की ऊर्जा बनाए रखने के लिए, रिलायंस ‘अन्न सेवा’ कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन हजारों लोगों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहा है। रिलायंस के स्वयंसेवक विभिन्न अखाड़ों में नि:शुल्क भोजन और जल सेवा दे रहे हैं और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की ऊर्जा बनाए रखने के लिए, रिलायंस ‘अन्न सेवा’ कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन हजारों लोगों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहा है। रिलायंस के स्वयंसेवक विभिन्न अखाड़ों में नि:शुल्क भोजन और जल सेवा दे रहे हैं और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता कर रहे हैं।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है। रिलायंस फाउंडेशन 24×7 चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें पुरुष और महिला वार्ड, ओपीडी और दंत चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। महिला तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन भी वितरित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है। रिलायंस फाउंडेशन 24×7 चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें पुरुष और महिला वार्ड, ओपीडी और दंत चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। महिला तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन भी वितरित किए जा रहे हैं।

यात्रा को सुगम बनाना बुजुर्गों और दिव्यांगों को आने-जाने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए रिलायंस इलेक्ट्रिक वाहन और गोल्फ कार्ट उपलब्ध करा रहा है। साथ ही, प्रयागराज से संगम तक विशेष परिवहन सेवा की भी व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों और दिव्यांगों को आने-जाने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए रिलायंस इलेक्ट्रिक वाहन और गोल्फ कार्ट उपलब्ध करा रहा है। साथ ही, प्रयागराज से संगम तक विशेष परिवहन सेवा की भी व्यवस्था की गई है।

पवित्र जल में सुरक्षा श्रद्धालुओं, नाविकों और जल पुलिस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रिलायंस जिला प्रशासन के सहयोग से लाइफ जैकेट उपलब्ध करा रहा है और नौका संचालन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है। श्रद्धालुओं, नाविकों और जल पुलिस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रिलायंस जिला प्रशासन के सहयोग से लाइफ जैकेट उपलब्ध करा रहा है और नौका संचालन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है।

आरामदायक विश्राम स्थल रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने ‘कैंपा आश्रम’ स्थापित किए हैं, जहां श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान आराम कर सकते हैं। सुविधाजनक मार्गदर्शन कुंभ मेला परिसर में स्पष्ट और आसानी से पढ़े जा सकने वाले दिशात्मक बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने ‘कैंपा आश्रम’ स्थापित किए हैं, जहां श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान आराम कर सकते हैं।कुंभ मेला परिसर में स्पष्ट और आसानी से पढ़े जा सकने वाले दिशात्मक बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो।

सशक्त संचार जियो ने प्रयागराज में 4G और 5G कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। नए मोबाइल टावर, ट्रांसपोर्टेबल टावर और छोटे सेल समाधान स्थापित किए गए हैं, जिससे कुंभ मेले में निर्बाध संचार सुनिश्चित हो सके। जियो ने प्रयागराज में 4G और 5G कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। नए मोबाइल टावर, ट्रांसपोर्टेबल टावर और छोटे सेल समाधान स्थापित किए गए हैं, जिससे कुंभ मेले में निर्बाध संचार सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षा कर्मियों का सहयोग पुलिसकर्मियों की अमूल्य सेवा को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस पुलिस बूथों पर जल सेवा प्रदान कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैरिकेड्स एवं वॉच टावर लगा रहा है।

Reliance: कर रहा सहयोग रिलायंस अपनी सेवाओं का प्रभाव बढ़ाने और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों – शारदा पीठ मठ ट्रस्ट द्वारका, श्री शंकराचार्य उत्सव सेवाालय फाउंडेशन, निरंजनी अखाड़ा, प्रभु प्रेमी संघ चैरिटेबल ट्रस्ट, और परमार्थ निकेतन आश्रम – के साथ सहयोग कर रहा है।

श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबद्ध महाकुंभ 2025 के दौरान, रिलायंस श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘तीर्थ यात्री सेवा’ के माध्यम से, कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। महाकुंभ 2025 के दौरान, रिलायंस श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘तीर्थ यात्री सेवा’ के माध्यम से, कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है, जिसने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में INR 10,00,122 करोड़ (US$ 119.9 बिलियन) का समेकित राजस्व, INR 1,41,969 करोड़ (US$ 17.0 बिलियन) का नकद लाभ और INR 79,020 करोड़ (US$ 9.5 बिलियन) का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

यह भी पढ़ें Mahakumbh 2025: प्रयागराज में गगनभेदी उद्घोष के साथ निरंजनी अखाड़ा ने लहराया धर्म ध्वज रिलायंस फॉर्च्यून की 2024 की ‘ग्लोबल 500’ सूची में 86वें स्थान पर भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है। यह फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की 2024 की ‘दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों’ की सूची में 49वें स्थान पर है, जो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च रैंकिंग है। रिलायंस के कार्यक्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, उन्नत सामग्री और कंपोजिट्स, नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर और हाइड्रोजन), खुदरा और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं।रिलायंस फॉर्च्यून की 2024 की ‘ग्लोबल 500’ सूची में 86वें स्थान पर भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है। यह फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की 2024 की ‘दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों’ की सूची में 49वें स्थान पर है, जो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च रैंकिंग है।

इसके अलावा, रिलायंस को टाइम की ‘2024 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों’ की सूची में स्थान मिला है और यह इस सम्मान को दो बार प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। रिलायंस, फोर्ब्स की ‘दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023’ की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी है। साथ ही, यह लिंक्डइन की ‘भारत में करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ 25 कार्यस्थल 2023’ की सूची में भी शामिल है।