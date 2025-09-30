स्नातक प्रथम वर्ष में फेल 2000 छात्रों को राहत, 4 वर्षीय यूजी कोर्स में मिलेगा दोबारा प्रवेश का मौका

ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छात्र पहले ही तीन वर्षीय कोर्स में प्रथम वर्ष पास करके दूसरे वर्ष में पहुंच चुके हैं, उन्हें पुरानी वार्षिक प्रणाली के तहत ही पढ़ाई करनी होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यह नई व्यवस्था सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो पिछली परीक्षा में फेल हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से असफल छात्रों को आधुनिक और लचीली शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ने का नया मौका मिलेगा। चार वर्षीय कोर्स में रिसर्च, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क भी शामिल होंगे, जिससे छात्र भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए और मजबूत बनेंगे।