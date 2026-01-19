प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को राहत, दोनों तरफ से शुरू हुई एंट्री

मौनी अमावस्या का स्नान पर्व शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। शहर के रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध अगले आदेश तक के लिए हटा दिए गए हैं। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद अब प्रयागराज जंक्शन पर दोनों तरफ से यात्रियों का आना-जाना शुरू हो गया है।