रिटायर्ड IAS के बेटे ने की आत्महत्या, दो माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। मां निर्मला देवी, पत्नी शिवानी और बड़े भाई सुधांशु का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि घटना के समय हिमांशु के पिता घर पर मौजूद नहीं थे।