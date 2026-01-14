रिटायर्ड IAS के बेटे ने की आत्महत्या, दो माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जेपी नगर, सुलेमसरा में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक पूर्व आईएएस अधिकारी का बेटा था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव उतारा और पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
प्रयागराज शहर के धूमनगंज इलाके से मंगलवार को एक बेहद दुखद खबर सामने आई। जेपी नगर, सुलेमसराय में रहने वाले 22 वर्षीय हिमांशु ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हिमांशु स्नातक का छात्र था। और वह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीचंद्र का छोटा बेटा बताया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
पुलिस के अनुसार, हिमांशु ने करीब दो महीने पहले शिवानी नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बेरोजगारी को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद हो रहा था। पारिवारिक तनाव के कारण हिमांशु मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया।
बताया गया कि सोमवार की शाम करीब पांच बजे हिमांशु ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ समय बाद परिजनों ने उसे आवाज दी। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर जब खिड़की से झांककर देखा गया तो हिमांशु का शव फंदे से लटका दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। मां निर्मला देवी, पत्नी शिवानी और बड़े भाई सुधांशु का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि घटना के समय हिमांशु के पिता घर पर मौजूद नहीं थे।
पुलिस का कहना कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों से पूछताछ में पारिवारिक तनाव की बात सामने आई है। हालांकि इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
